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Скончался мэр Ставрополя
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Глава города умер на 58-ом году жизни.
Умер 57-летний мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года.
"Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.
Губернатор Ставрополья отметил, что смерть главы муниципалитета стала "невосполнимой утратой для города". По данным источника ТАСС в медицинских кругах города, смерть главы муниципалитета не вызвана новой коронавирусной инфекцией. Предварительная причина смерти - проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Андрей Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе.В 1984 году окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, после чего начал трудовую деятельность в 1984 году с должности микробиолога Ставропольской биофабрики.В 1985—1987 году служил в рядах Советской Армии.После службы в армии, в 1987 году начал работу инструктором отдела комсомольских организаций Промышленного районного комитета ВЛКСМ, затем заведующим сектором информации Ставропольского крайкома ВЛКСМ.В октябре 1987 года был назначен заведующим организационно-инструкторским отделом Промышленного райисполкома города Ставрополя. С 1989 по 1996 год работал на должностях заведующего отделом, управляющего делами, заместителя главы администрации Промышленного района.В ноябре 1996 года был назначен директором департамента экономики администрации Ставрополя.В 2000 году получил юридическое образование в Московском современном гуманитарном институте по специальности «юриспруденция».
В феврале 2001 года назначен заместителем главы администрации Промышленного района города Ставрополя, а в 2003 году возглавил район.С 2007 года по август 2008-го занимал должность первого заместителя главы администрации города Ставрополя, а в июле возглавил Ленинский район.С 29 июня 2011 года назначен на должность первого заместителя главы администрации города Ставрополя.С 7 февраля 2012 года решением Ставропольской городской Думы № 180 назначен исполняющим обязанности главы администрации города Ставрополя.8 августа решением Ставропольской городской Думы возглавил администрацию города. 28 сентября 2016 года в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от № 904 был назначен временно исполняющим полномочия главы города Ставрополя до избрания Ставропольской городской Думой главы города Ставрополя из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
31 октября 2016 года решением Ставропольской городской Думы № 18 избран мэром города Ставрополя на пятилетний срок. 1 октября 2016 года вступил в должность мэра города Ставрополя.Член партии Единая Россия. Входил в состав Президиума регионального политического совета партии. В 2019 году удостоен звания «Герой труда Ставрополья».
"Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.
Губернатор Ставрополья отметил, что смерть главы муниципалитета стала "невосполнимой утратой для города". По данным источника ТАСС в медицинских кругах города, смерть главы муниципалитета не вызвана новой коронавирусной инфекцией. Предварительная причина смерти - проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Андрей Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе.В 1984 году окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, после чего начал трудовую деятельность в 1984 году с должности микробиолога Ставропольской биофабрики.В 1985—1987 году служил в рядах Советской Армии.После службы в армии, в 1987 году начал работу инструктором отдела комсомольских организаций Промышленного районного комитета ВЛКСМ, затем заведующим сектором информации Ставропольского крайкома ВЛКСМ.В октябре 1987 года был назначен заведующим организационно-инструкторским отделом Промышленного райисполкома города Ставрополя. С 1989 по 1996 год работал на должностях заведующего отделом, управляющего делами, заместителя главы администрации Промышленного района.В ноябре 1996 года был назначен директором департамента экономики администрации Ставрополя.В 2000 году получил юридическое образование в Московском современном гуманитарном институте по специальности «юриспруденция».
В феврале 2001 года назначен заместителем главы администрации Промышленного района города Ставрополя, а в 2003 году возглавил район.С 2007 года по август 2008-го занимал должность первого заместителя главы администрации города Ставрополя, а в июле возглавил Ленинский район.С 29 июня 2011 года назначен на должность первого заместителя главы администрации города Ставрополя.С 7 февраля 2012 года решением Ставропольской городской Думы № 180 назначен исполняющим обязанности главы администрации города Ставрополя.8 августа решением Ставропольской городской Думы возглавил администрацию города. 28 сентября 2016 года в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от № 904 был назначен временно исполняющим полномочия главы города Ставрополя до избрания Ставропольской городской Думой главы города Ставрополя из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
31 октября 2016 года решением Ставропольской городской Думы № 18 избран мэром города Ставрополя на пятилетний срок. 1 октября 2016 года вступил в должность мэра города Ставрополя.Член партии Единая Россия. Входил в состав Президиума регионального политического совета партии. В 2019 году удостоен звания «Герой труда Ставрополья».
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