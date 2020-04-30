Индекс самоизоляции в Липецке увяз в «красной зоне»

И в третий раз обновил свои минимум с начала наблюдений.

Индекс самоизоляции в Липецке в среду, 29 апреля, снова обновил свой минимум. Вчера он составил 2,2 балла. Такой низкой величины у липецкого индекса не было с самого начала работы сервиса «Яндекса» оценивающего, насколько многолюдно на улицах городов России. Индекс самоизоляции в Липецке с начала недели ежедневно обновляет свой минимум и уходит все глубже в "красную зону".Показатель в 2,2 балла откинул Липецк в рейтинге самоизоляции среди городов с населением свыше 500 000 человек далеко от тройки лидеров, в которой наш город уверенно держался на прошлой неделе. Так, в среду индекс самоизоляции в Махачкале составил 3,2 балла, в Астрахани – 2,6, а в Ярославле – 2,4.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.Напомним, что вчера Игорь Артамонов продлил действие режима всеобщей самоизоляции в Липецкой области до 12 мая. После этой даты возможны послабления режима.