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Индекс самоизоляции в Липецке увяз в «красной зоне»

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#самоизоляция #индекс #сидимдома
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Индекс самоизоляции в Липецке увяз в «красной зоне»

И в третий раз обновил свои минимум с начала наблюдений.

Индекс самоизоляции в Липецке в среду, 29 апреля, снова обновил свой минимум. Вчера он составил 2,2 балла. Такой низкой величины у липецкого индекса не было с самого начала работы сервиса «Яндекса» оценивающего, насколько многолюдно на улицах городов России. Индекс самоизоляции в Липецке с начала недели ежедневно обновляет свой минимум и уходит все глубже в "красную зону".

Показатель в 2,2 балла откинул Липецк в рейтинге самоизоляции среди городов с населением свыше 500 000 человек далеко от тройки лидеров, в которой наш город уверенно держался на прошлой неделе. Так, в среду индекс самоизоляции в Махачкале составил 3,2 балла, в Астрахани – 2,6, а в Ярославле – 2,4.


Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.

Напомним, что вчера Игорь Артамонов продлил действие режима всеобщей самоизоляции в Липецкой области до 12 мая. После этой даты возможны послабления режима. 
31 4065
#самоизоляция #индекс #сидимдома
3

Комментарии (31)

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Инквизитор

1 минуту назад
Завтра и послезавтра, вообще будет всем всё равно. И никакие пропуска не помогут.
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Григорьев

2 минуты назад
Билли Кид, В цивилизованных странах людям выдают талоны на жрачку или деньги платят. А это Россия.
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Билли Кид

5 минут назад
Григорьев, все как в "цивилизованных странах"..
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Григорьев

10 минут назад
Хватит лукавить. Не "самоизоляции" а домашнего ареста. Месяц сидим по камерам. А эффект? Посмотрите на Москву, там уж гайки закрутили до срыва резьбы и каждый день заражаются и умирают больше чем вчера. Эффективность нулевая, тупое издевательство над народом. Тупо пытаются спрятать результаты разворовывания денег на медицину и ублюдочной оптимизации
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ЖНВ

33 минуты назад
Кто писал,не знаю, а я ,дурак ,читаю..
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Доктор

36 минут назад
1, Каждый должен думать о себе. Боишься, то сиди дома. А со своими фобиями обратись к специалисту, он тебе выпишет хорошее лекарство. И не надо здесь жаловаться на свои страхи.
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5555

39 минут назад
Вчера днём шел по центру. Вообще никого. Откуда такой индекс?
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1

52 минуты назад
Ольга, так это и в новостях говорят, что многие бессимптомно болеют. Однако в каких-то странах жесть, а в каких-то быстро локализовали и избавились от этого вируса. Значит, переболели не все! Вы хотите, как в США?
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1

55 минут назад
Серж, вот сижу и жду. Потому что для кого то это будет стоить жизни. А вы эгоист, думаете только о себе
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Серж

сегодня, 11:37
1, Дебил! Вот сиди сам и жди!!!
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