Общество

11 минут назад

Медицинские организации Липецка нуждаются во врачах и медсестрах

6 300
#коронавирус #занятость
Медицинские организации Липецка нуждаются во врачах и медсестрах

Об этом GOROD48 сообщила мэр Евгения Уваркина.

Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила GOROD48 о том, что только на прошлой неделе в городской центр занятости обратились за содействием в поиске работы 230 человек, при этом случаев массового увольнения сотрудников предприятий нет. Работодатели в этот же период сообщили о 329 новых вакансиях. В основном это - медицинские организации, нуждающиеся во врачах и медсестрах.

- Сейчас самый острый вопрос - поддержка горожан в период борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Центр социальной защиты, служба занятости населения работают на пределе своих возможностей. В настоящее время мы реализуем проект по усовершенствованию системы оказания мер поддержки, основу которой составят эффективность, оперативность, ориентация на человека, - говорит Евгения Уваркина.

По словам главы города, впервые службы, работающие с населением, стали единым целым. Так, уже сейчас перестроен формат работы по обработке обращений граждан - в Единой диспетчерской службе социальным вопросам отдана отдельная линия, благодаря чему на звонки по этой тематике отвечают не только сотрудники ЕДС, но и сотрудники МФЦ, которые сразу же принимают от звонящих разного рода заявления на получение мер поддержки. В настоящее время звонки по социальной тематике составляют более 95% всех обращений.

- Наша задача – качественная и оперативная отработка поступающих обращений. Поэтому перестраивается структура службы соцзащиты и Центра занятости населения. В целях максимальной эффективности и оперативности ведется ежедневный мониторинг числа поступающих обращений и обработанных заявлений. Мы отслеживаем путь от подачи заявления до получения выплаты либо трудоустройства. Отдельно рассматриваются сложные случаи, когда помощь необходима, но по тем или иным причинам она не может быть оказана через действующие меры поддержки. В работу вовлечены все подразделения городской администрации. В частности, для содействия поиску работы мы создаем рабочую группу с крупнейшими предприятиями-работодателями, - сказала Евгения Уваркина.
6 300
#коронавирус #занятость

Комментарии (8)

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данковчанин

34 секунды назад
Неплохо бы вернуться к теме открытия медучилища в Данкове....было училище и " горе" руководители закрыли.
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Бим

47 секунд назад
В Москву на период пандемии приглашают врачей и медсестер с зарплатой выше 400тыс
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Вот и места

2 минуты назад
Самозанятые и ипшники без работы стонут.
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Это власть

2 минуты назад
Всех считает дураками, так оно и есть, кто еще может терпеть этот цирк 20лет
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Гость

2 минуты назад
Мэр который умеет только языком чесать и кудри себе делать!
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Блин горелый

3 минуты назад
Нормально! Сначала врачам и медсестрам из елецкой станции переливания крови предложили идти в разнорабочие, а теперь их не хватает! Это администраторам всех уровней улицы мести надо идти или коровам хвосты крутить!
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)))))))))))

4 минуты назад
Хахахахаха
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ОКУ "Центр занятости Липецка"

5 минут назад
Липчане, напоминаем Вам, что продолжается конкурс на три вакансии в областной администрации (начальник управления ЖКХ, начальник управления тарифов и начальник управления социальной политики). Заплата по каждой из должностей 190 тыс. рублей в месяц. Ждем ваших резюме после окончания режима самоизоляции
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