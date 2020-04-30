Новости в instagram

вчера, 20:20

Липецкая вечЁрка: уход главного врача, наказание за халатность и салют

23 5616
#вечёрка
3
Липецкая вечЁрка: уход главного врача, наказание за халатность и салют

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 29 апреля.

Более двух сотен комментариев читатели оставили под сообщением «Следующий этап послабления режима самоизоляции возможен в Липецкой области после 12 мая». «Мы надеемся, что признанные нерабочими дни между майскими праздниками разорвут эпидемический круг. Мы акцентируем полицию, чтобы жестко пресекать массовые гулянья. Никаких сборищ быть не должно, санитарный режим должен соблюдаться», рассказал губернатор.

Также Игорь Артамонов решил повременить с открытием всех предприятий торговли. Из выступлений глав Липецка и Ельца на заседании оперативного штаба следовало, что горожане устали от «домашнего ареста». Евгения Уваркина и Евгений Боровских просили разрешить работу некоторым видам малого бизнеса, в частности, салонам красоты. « Если вы готовы взять на себя ответственность, то - пожалуйста!», парировал губернатор. Также Евгения Уваркина просила разрешить провести 9 мая праздничные фейерверки. С большим салютом губернатор согласился, а вот небольшие по разным районам Липецка фейерверки запретил.

В центре внимания оказалось новость о том, что главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию. Любовь Агафонова сегодня оставила свою должность. Как сообщили в администрации Липецкой области, Любовь Агафонова вышла на заслуженный отдых. Пока неизвестно, кто будет временно исполнять обязанности главного врача клинической больницы. Любовь Агафонова возглавляла учреждение с 2003 года.

Между прочим, Игорь Артамонов пригрозил следствием и увольнением проявившим халатность руководителям больниц. На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной эпидемий признали, что основными очагами инфекции названы больницы. « Следствие и увольнение! Это будет ждать руководителей всех медицинских учреждений, которые нарушат требования эпидбезопасности и предписания Роспотребнадзора. Я хотел бы, чтобы об этом знали во всех лечебных учреждениях региона», обратился к руководителям облздрава Игорь Артамонов.

Тем временем 29 апреля диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден еще у 28 жителей региона. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 384 случая заражения коронавирусной инфекцией. 67 человек выздоровели, два человека умерли.
23 5616
#вечёрка
3

Комментарии (23)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Подохнем дома

сегодня, 02:33
Кушать на что будем, самоизолированные? К чему народ клонят? С работы выгнали, в какой магазин по пропускам, очнитесь!!!
ответить

Кузьмин И П

вчера, 23:56
Открою вам страшный секрет. Мы все в Липецкой области - бессимптомные больные. Самоарестованные. Позднее будете самовакцинированные. Все сами, исключительно сами! Но вы почитайте, что из себя представляют вакцины от Билла Гейтса. А других не будет, это вам не СССР. Со ртутью и другими ядами. Даже в Нигерии медики диагностировали и в ужасе отказались. Наученные примерами Индии и Латинской Америки. Смотрите видео. Всё в свободном доступе. "Москвич" Собянин сегодня высшему руководству радостно рапортует, что план по больным увеличивается. Прямо в таком радостном контексте. 80 % и т.д. Что там дальше, за (самоарестом) самоизоляцией и самовакцинацией-то, кто подскажет?
ответить

Пришлому главе Ад Мини Страции области

вчера, 23:43
Это у липецких жителей сборища, ты называешь? А у тебя, пёс смердячий, в ад мини страции, во время твоих выступлений, сотрудники толпами ходят, не смущаясь видео, БЕЗ МАСОК?! Мразота ты после этого. И ещё полицией грозишь? Бог тебя накажет. Уверен. И в ближайшем будущем.
ответить

Духи новые ! Саша и Наташа !

вчера, 23:37
Гость, розовые розы ,Светке Соколовой , Светке Соколовой однокласснице моей !
ответить

Максим Кирьянов

вчера, 23:37
Просьба поддержать петицию в поддержку http://chng.it/GG8cSgGvXN
ответить

Гость

вчера, 23:16
Кто знает, что это такое было вчера вечером и ночью, страшный запах тухлятины и сероводорода как из канализации?
ответить

Виктор 2-28-14

вчера, 23:07
Шагают души в небеса ,как на параде.......Подсветим фейерверком им.в таком раскладе.......Им всё равно теперь уже,палите в след.....Когда-то также полетим.......Один ответ
ответить

Максим Кирьянов

вчера, 23:02
Просьба поддержать петицию в поддержку http://chng.it/GG8cSgGvXN
ответить

Дима

вчера, 22:52
Хочешь СЕKСА уже сегодня? Есть сайт СЕKС ЗНАКОМСТВ там все анонимно и безопасно, без разводил и шлюх, все фотки реальные, а главное он Бесплатный. Регайся и лайкай фотки и девушки первые тебе напишут и предложат сeкс, я сам там уже не первую цепляю. Вот сайт---- https://bit.vodka/dating
ответить

Не безразлично все происходящее

вчера, 22:21
Какие Салюты! Губернаторы, мэры, президент-очнитесь!!! Мы уже 1.5миллиардный Китай перегнали, а вы салюты и фейерверки. Действительно пир во время чумы. Вылечивщихся 67 человек и куда радоваться??? После праздников, шашлыков и салютов, как и кто людей лечить будет???? И на что????? Дисциплинированный Китай закрыл всех и вся, на 2 месяца и сейчас почти без заболевших. А мы все празднуем,. Без симптомные больных большенство и нет гарантий, что после праздников и салютов в больницы не повезут толпами ветеранов и стариков. А нам все Салюты подавай. Сумасшедший дом, а не страна.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Игорь Артамонов пригрозил следствием и увольнением проявившим халатность руководителям больниц
#коронавирус
151
Игорь Артамонов пригрозил следствием и увольнением проявившим халатность руководителям больниц

вчера, 14:30

Новости в instagram
Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию
#пенсия #больница #халатность
40
Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию

вчера, 10:54

Общество
Коронавирусная инфекция подтверждена ещё у 28 жителей области
#коронавирус
35
Коронавирусная инфекция подтверждена ещё у 28 жителей области

вчера, 10:49

Новости в instagram
Символ города и «Звезды Героя» расцветут на улицах Липецка
#благоустройство
6
Символ города и «Звезды Героя» расцветут на улицах Липецка

вчера, 09:33

Общество
Липецкая вечЁрка: заболевшие врачи, минимальный индекс и проезд на пляж
#вечёрка
6
Липецкая вечЁрка: заболевшие врачи, минимальный индекс и проезд на пляж

28.04.2020 20:20

Новости в instagram
Липчане ставят виртуальные свечи
#Радоница #соцсети
Липчане ставят виртуальные свечи

28.04.2020 16:06

Новости в instagram