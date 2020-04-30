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вчера, 20:20
Липецкая вечЁрка: уход главного врача, наказание за халатность и салют
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 29 апреля.
Более двух сотен комментариев читатели оставили под сообщением «Следующий этап послабления режима самоизоляции возможен в Липецкой области после 12 мая». «Мы надеемся, что признанные нерабочими дни между майскими праздниками разорвут эпидемический круг. Мы акцентируем полицию, чтобы жестко пресекать массовые гулянья. Никаких сборищ быть не должно, санитарный режим должен соблюдаться», рассказал губернатор.
Также Игорь Артамонов решил повременить с открытием всех предприятий торговли. Из выступлений глав Липецка и Ельца на заседании оперативного штаба следовало, что горожане устали от «домашнего ареста». Евгения Уваркина и Евгений Боровских просили разрешить работу некоторым видам малого бизнеса, в частности, салонам красоты. « Если вы готовы взять на себя ответственность, то - пожалуйста!», парировал губернатор. Также Евгения Уваркина просила разрешить провести 9 мая праздничные фейерверки. С большим салютом губернатор согласился, а вот небольшие по разным районам Липецка фейерверки запретил.
В центре внимания оказалось новость о том, что главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию. Любовь Агафонова сегодня оставила свою должность. Как сообщили в администрации Липецкой области, Любовь Агафонова вышла на заслуженный отдых. Пока неизвестно, кто будет временно исполнять обязанности главного врача клинической больницы. Любовь Агафонова возглавляла учреждение с 2003 года.
Между прочим, Игорь Артамонов пригрозил следствием и увольнением проявившим халатность руководителям больниц. На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной эпидемий признали, что основными очагами инфекции названы больницы. « Следствие и увольнение! Это будет ждать руководителей всех медицинских учреждений, которые нарушат требования эпидбезопасности и предписания Роспотребнадзора. Я хотел бы, чтобы об этом знали во всех лечебных учреждениях региона», обратился к руководителям облздрава Игорь Артамонов.
Тем временем 29 апреля диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден еще у 28 жителей региона. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 384 случая заражения коронавирусной инфекцией. 67 человек выздоровели, два человека умерли.
Также Игорь Артамонов решил повременить с открытием всех предприятий торговли. Из выступлений глав Липецка и Ельца на заседании оперативного штаба следовало, что горожане устали от «домашнего ареста». Евгения Уваркина и Евгений Боровских просили разрешить работу некоторым видам малого бизнеса, в частности, салонам красоты. « Если вы готовы взять на себя ответственность, то - пожалуйста!», парировал губернатор. Также Евгения Уваркина просила разрешить провести 9 мая праздничные фейерверки. С большим салютом губернатор согласился, а вот небольшие по разным районам Липецка фейерверки запретил.
В центре внимания оказалось новость о том, что главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию. Любовь Агафонова сегодня оставила свою должность. Как сообщили в администрации Липецкой области, Любовь Агафонова вышла на заслуженный отдых. Пока неизвестно, кто будет временно исполнять обязанности главного врача клинической больницы. Любовь Агафонова возглавляла учреждение с 2003 года.
Между прочим, Игорь Артамонов пригрозил следствием и увольнением проявившим халатность руководителям больниц. На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной эпидемий признали, что основными очагами инфекции названы больницы. « Следствие и увольнение! Это будет ждать руководителей всех медицинских учреждений, которые нарушат требования эпидбезопасности и предписания Роспотребнадзора. Я хотел бы, чтобы об этом знали во всех лечебных учреждениях региона», обратился к руководителям облздрава Игорь Артамонов.
Тем временем 29 апреля диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден еще у 28 жителей региона. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 384 случая заражения коронавирусной инфекцией. 67 человек выздоровели, два человека умерли.
Подохнем дома
Кузьмин И П
Пришлому главе Ад Мини Страции области
Духи новые ! Саша и Наташа !
Максим Кирьянов
Гость
Виктор 2-28-14
Максим Кирьянов
Дима
Не безразлично все происходящее