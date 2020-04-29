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Самоизоляция позволит Росприроднадзору определить, что в большей степени загрязняет воздух: транспорт или промышленность

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#экология
Самоизоляция позволит Росприроднадзору определить, что в большей степени загрязняет воздух: транспорт или промышленность

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора приступили к определению точек замеров чистоты атмосферного воздуха в Липецке. Замеры будут проводиться передвижными лабораториями, учитывая расположение наиболее крупных региональных предприятий и магистралей города.

В ходе проверок специалисты проанализируют необходимость корректировки комплексных планов по снижению выбросов в соответствии с требованиями федерального проекта «Чистый воздух». Таким образом управление Росприроднадзора проведет проверку в оптимальных условиях и предоставит объективную оценку экологической ситуации в регионе.

- Подготовленные субъектами комплексные планы по снижению выбросов, предполагают принятие мер по улучшению экологии в регионе. В связи с полученными результатами они могут быть скорректированы для достижения наибольшей эффективности. Режим самоизоляции, значительно сокративший автомобильный поток в Липецке, позволит нашим специалистам провести качественные и объективные исследования и определить, что в большей степени загрязняет воздух: транспорт или промышленность, – сообщил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

Проверки будут проводиться до 8 мая. До 15 мая комплексные планы по снижению уровня загрязнения воздуха в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» будут актуализированы.

Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется Росприроднадзором в 12 самых проблемных с точки зрения экологии городах России: в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. В рамках проекта к 2024 году в этих городах планируется снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферный не менее чем на 20%.
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#экология

Комментарии (5)

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кокс

7 секунд назад
думаю примерно по 50% если транспорт не больше чем промышленность
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Всем понятно кто

4 минуты назад
Загрезняет, только эти * все еще не понятно))))))
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Задыхаюсь

18 минут назад
Ночью даже загородном воняло тыхлыми яйцами, экологи алё.
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Житель

27 минут назад
Посадите кого нибудб с Росприроднадзора на манеже и пускай смотрит какое чистое небо над заводом и новолипецком. Там высотой хватает всё как на ладони видно. А то наверное находятся в очках затемнённых? Как ветер или безветрие так это что-то не вероятно творится,
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Слон

46 минут назад
Все на вел. Личные жоповозки запретить в городе.
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