Общество

сегодня, 15:58

Главная причина заказа цифровых пропусков - «на дачу/помощь недееспособным родственникам»

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#коронавирус #цифровой пропуск
3
Главная причина заказа цифровых пропусков - «на дачу/помощь недееспособным родственникам»

Вчера жители региона получили 73 тысячи цифровых пропусков.

Вчера жители региона получили 73 тысячи цифровых пропусков. Из них 40 тысяч - через автоинформатор и 27 тысяч - через мобильные приложения.

Главная причина, по которой липчане обращались за кодами для выхода на улицу - на дачу/помощь недееспособным родственникам. Для этой цели вчера были выданы 29 тысяч цифровых пропусков. 18 тысяч липчан получили пропуск для походов в магазины, для прогулок и занятий спортом. Для посещения медучреждений пропуски понадобились 14 тысячам заявителей.
11 2413
#коронавирус #цифровой пропуск
3

Комментарии (11)

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Баба Яга

14 минут назад
гость, Вы правы!
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читатель

56 минут назад
л-а, смысл - возможность составить протокол если это пропуска нет.
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Личи

сегодня, 17:32
ЛичинкуТЕБЕвРот, бери. Никто ничего нормально не проверяет! единичные случаи не считаются
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Липчанка

сегодня, 17:11
поездка на дачу - это самое оптимальное и по времени и передвижению в любое место, куда необходимо поехать. 1 час на поездку в дальний магазин - это если только на лексусе туда сгонять, а если на автобусе, то только до магазина и доедешь (учитывая как сейчас ходят автобусы). Народ изворачивается как может
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л-а

сегодня, 16:58
Несусветная глупость жти пропуска.Ни одно официальное лицо не ответил, в чем смысл пропуска и как он убережет от КВ? А не отвечают они, потому что сами не знают для чего, просто копируют Москву.
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Просто липчанин

сегодня, 16:56
Главная причина заказа цифровых пропусков - это тупость и скудоумие тех, кто их заказывал.
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ЛичинкуТЕБЕвРот

сегодня, 16:33
Личи, полиция проверяет пропуска. Только у них эти пропуска не проходят
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Что за бред

сегодня, 16:24
А что с пропуском дают гарантию, что не заболеешь коронавирусом? В чем смысл пропуска?
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Личи

сегодня, 16:23
Смысла этих пропусков никакого нет! Никто их не проверяет. Народу на улице куча шатается.
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гость

сегодня, 16:22
!!!, Спешить надо к живым, мертвые подождут.
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