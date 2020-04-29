Главная причина заказа цифровых пропусков - «на дачу/помощь недееспособным родственникам»

Вчера жители региона получили 73 тысячи цифровых пропусков.

Вчера жители региона получили 73 тысячи цифровых пропусков. Из них 40 тысяч - через автоинформатор и 27 тысяч - через мобильные приложения.



Главная причина, по которой липчане обращались за кодами для выхода на улицу - на дачу/помощь недееспособным родственникам. Для этой цели вчера были выданы 29 тысяч цифровых пропусков. 18 тысяч липчан получили пропуск для походов в магазины, для прогулок и занятий спортом. Для посещения медучреждений пропуски понадобились 14 тысячам заявителей.