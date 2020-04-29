сегодня, 14:43
Долгоруковская больница временно не принимает пациентов
Коронавирус выявлен у шести сотрудников медучреждения, в том числе у заведующей поликлиникой, главного врача и его заместителя по медицинской части.
Экстренную и неотложную помощь жителям района оказывает отделение скорой медицинской помощи. Лечение в стационаре долгоруковцы проходят на базе Тербунской ЦРБ.
Пациенты с положительными результатами анализа на коронавирусную инфекцию переведены в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу.
- Меры воздействия к главному врачу будут приняты поcле, того как завершится его больничный, - сообщает администрация Липецкой области.
Напомним, что 28 апреля в селе Догоруково реализуется комплекс ограничительных мер. На въезде в село действуют контрольно-пропускные пункты. Всем, прибывающим в Долгоруково, измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания. Звонки принимаются по номеру: 8-800-450-48-48.
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