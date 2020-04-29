Коронавирус

сегодня, 14:43

Долгоруковская больница временно не принимает пациентов

9 2022
#коронавирус
1
Долгоруковская больница временно не принимает пациентов

Коронавирус выявлен у шести сотрудников медучреждения, в том числе у заведующей поликлиникой, главного врача и его заместителя по медицинской части.

После подтверждения у медперсонала коронавирусной инфекции временно закрыты отделения больницы и поликлиника. Исключение — инфекционное отделение. 

Экстренную и неотложную помощь жителям района оказывает отделение скорой медицинской помощи. Лечение в стационаре долгоруковцы проходят на базе Тербунской ЦРБ.

Пациенты с положительными результатами анализа на коронавирусную инфекцию переведены в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу.

- Меры воздействия к главному врачу будут приняты поcле, того как завершится его больничный, - сообщает администрация Липецкой области.

Напомним, что 28 апреля в селе Догоруково  реализуется комплекс ограничительных мер. На въезде в село действуют контрольно-пропускные пункты. Всем, прибывающим в Долгоруково, измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания. Звонки принимаются по номеру: 8-800-450-48-48.
9 2022
#коронавирус
1

Комментарии (9)

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Ваня

37 минут назад
Лида, берите больше , тысячи километров !
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Ваня

сегодня, 17:20
?, Вы про облздравотдел ? Они душечки , их привлекать нельзя ! Они заразились нечаянно , а Долглруковские умышленно ! Деревню не грешно и наказать ...
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Полицай

сегодня, 16:27
Проще окружить долгоруково с огнеметами и сжечь
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Изолируйте Долгоруково

сегодня, 16:21
от всего мира. Его уже не спасти.
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Лида

сегодня, 16:09
Как можно закрыть единственную больницу на сотни километров
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Это писец

сегодня, 16:07
Теперь жители с другими заболеваниями будут умирать прямо на улицах сотнями в долгоруково
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?

сегодня, 16:00
А вот недавно в одной, не очень уважаемой людьми конторы, был выявлен короновирус, проведена дизенфекцию, сотрудников рассредоточили по кабинетам. А к руководителю конторы меры будут предприниматься?
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Гражданин заразный

сегодня, 15:43
Ведь при русском * всё развалится в хозяйстве - От крахмальности манжет До вложений в госбюджет...
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товарищ

сегодня, 15:06
Печальная история , или это зловещий рок или липецкое авось. И меры принимать надо , срочно.
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