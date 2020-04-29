Общество

сегодня, 14:47

Липчане перестали болеть гриппом

11 2064
#Грипп #ОРВИ
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Липчане перестали болеть гриппом

Количество ОРВИ выросло, но незначительно.

На минувшей неделе в Липецкой области не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом, сообщили в территориальном управлении Роспотреюнадзора.

А вот заболеваемость ОРВИ несколько выросла по сравнению с предыдущей семидневкой. На прошлой неделе инфекция обнаружилась у 2 483 пациентов, а неделей ранее – у 2 284. Показатель заболеваемости составил 21,7 человек на 10 тысяч населения. Это существенно ниже эпидемиологического порога – на целых 54 %.

Госпитализированы за неделю 53 человека (1,8 %), что не превышает среднего многолетнего уровня в это время года, равного 3 %.

В главное городе региона – Липецке заболеваемость существенно ниже эпидпорога во всех возрастных категориях граждан.

Фото unanews.ru

11 2064
#Грипп #ОРВИ
2

Комментарии (11)

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ГРИПП

42 минуты назад
замещается коронавирусом ,когда будет грипп ,не будет коронавируса .
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Вован с Неделина

сегодня, 17:36
Правильно, Жора. Но далеко не все это понимают. И маска, он как наркотик. Все уродцы уж оценили! Они за неё и топят. Ведь за ней можно все изъяны физиономии скрыть. А кому надо, так и грабежами в ней занимаются. И как салфетку использовать можно. Теперь на очереди будущая вакцинация. Билька Гейтс уж потирает лапки-щупальца! А универсальная штука маска, скажу вам!
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Удивительно...

сегодня, 17:22
Сидят дома.., а ОРВИ .. несколько выросла ((( почему-то. Видимо , потому что слишком давно и долго сидят без солнца и свежего воздуха...СИДИМДОМА
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На гриппе столько бабла не отмыть

сегодня, 17:02
Да и дураков по домам не разгонишь, тут нужно конкретно в уши на с. сать
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Жора

сегодня, 17:00
По приказу все болезни отменены!!!! Только одна болезнь сегодня катит! Короновирус!!!!
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Наталья

сегодня, 15:39
Потому что у всех карановирус!!!!
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ммм

сегодня, 15:15
Гриппом болеть уже не модно и не современно. Есть COVID-19, вот это тема.
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логика

сегодня, 15:14
и онкологией,и давлением, и вообще всем)
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Люди

сегодня, 15:04
Конечно перестали.... Скупили весь спектр пилюль от вирусов, весь спирт, имбирь по 4500р и лимоны по 450р! А те кто ходят на работу второй месяц карантина вообще бешеный иммунитет выработали!
ответить

Люди

сегодня, 15:04
Конечно перестали.... Скупили весь спектр пилюль от вирусов, весь спирт, имбирь по 4500р и лимоны по 450р! А те кто ходят на работу второй месяц карантина вообще бешеный иммунитет выработали!
ответить
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