Липчане перестали болеть гриппом

Количество ОРВИ выросло, но незначительно.

На минувшей неделе в Липецкой области не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом, сообщили в территориальном управлении Роспотреюнадзора.

А вот заболеваемость ОРВИ несколько выросла по сравнению с предыдущей семидневкой. На прошлой неделе инфекция обнаружилась у 2 483 пациентов, а неделей ранее – у 2 284. Показатель заболеваемости составил 21,7 человек на 10 тысяч населения. Это существенно ниже эпидемиологического порога – на целых 54 %.

Госпитализированы за неделю 53 человека (1,8 %), что не превышает среднего многолетнего уровня в это время года, равного 3 %.

В главное городе региона – Липецке заболеваемость существенно ниже эпидпорога во всех возрастных категориях граждан.



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