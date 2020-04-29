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вчера, 20:20

Липецкая вечЁрка: заболевшие врачи, минимальный индекс и проезд на пляж

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: заболевшие врачи, минимальный индекс и проезд на пляж

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 28 апреля.

Чаще всего читатели сегодня интересовались сообщением про заболевших врачей. В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство. Все трое - на больничном. В Роспотребнадзоре считают, что инфекцию в Долгоруково привез ближайший родственник одного из заместителей главврача районной больницы.

Тем временем в областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник. Мужчина был переведен на долечивание в Липецк из московского Бакулевского кардиологического центра сердечно-сосудистой хирургии. Позже выяснилось, что он болен коронавирусной инфекцией. Пациент заразил двух медработников. Соответственно, пошло инфицирование персонала и больных.

Кстати, еще у 26 человек в Липецкой области выявлена коронавирусная инфекция. С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 356 случаев новой коронавирусной инфекции. Меньше всего заболевших COVID-19 - по одному - в Долгоруковском, Краснинском и Хлевенском районах. 67 человек выздоровели. Два человека умерли. Администрация региона не подтверждает сведения сайта «Стопкоронавирус.рф» о четырех жертвах эпидемии.

Между прочим, индекс самоизоляции в Липецке идет вниз. В понедельник, 27 апреля, индекс самоизоляции в Липецке достиг минимального значения с момента расчета индекса – 2,5 балла. Город уверенно закрепился в «красной зоне». Это значит, что на липецких улицах очень много людей.

Сегодня депутаты липецкого горсовета проголосовали за присвоение имени выдающегося просветителя, общественного деятеля, музыканта и композитора Милия Алексеевича Балакирева детской школе искусств №4. Кроме того, депутаты проголосовали за присвоении наименования проезду, расположенному между улицами Маяковского и Салтыкова-Щедрина. Теперь он будет называться «проезд Фестивальный». С таким ходатайством выступил департамент культуры и туризма. Ходатайство вызвано благоустройством территории Нижнего парка: проезд расположен в районе планируемой к строительству фестивальной зоне.
4 4387
#вечёрка
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Комментарии (4)

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Семён Давыдов

вчера, 23:38
Никогда. Сейчас эпоха тендеров и пильщиков бабла. Рыба с головы гниёт. Это очевиднейше, разуйте глазки. Пора высоколобых интеллектуалов во власти давно прошла. Сейчас пора гопников и казнокрадов.
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Город жалко

вчера, 23:31
"благоустройством территории Нижнего парка" - кстати когда это самое благоустройство начнется? Не уничтожение, а благоустройство.
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Гость

вчера, 23:14
Идите лесом со своими индексами, хватит делать быдло. Имеющий уши, да слышит.
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Долгоруково -один больной, а три врача больны

вчера, 22:49
Вот это статистика!
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