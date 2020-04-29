Общество

вчера, 17:12

Более 9000 липецких семей получили из Пенсионного фонда по 5000 рублей

12 4064
#выплата #дети
3
Более 9000 липецких семей получили из Пенсионного фонда по 5000 рублей

В региональное отделение Пенсионного фонда поданы более 13 000 заявлений. 9554 из них удовлетворены, свыше 800 - отклонены.

К 28 апреля  ежемесячную выплату в 5 000 рублей на детей до трех лет в Липецкой области получили 9038 семей. Общая сумма выплат составляет около 50 миллионов рублей.

- Всего в территориальные органы ПФР по Липецкой области поступили 13 514 заявлений от семей, решение о выплате принято по 9554 заявлениям, 874 заявителям в выплате отказано, остальные заявления находятся в обработке. Чтобы избежать отказного решения по поданному заявлению, важно правильно его оформить. Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено, - сообщили GOROD48 в региональном отделении Пенсионного Фонда России.

Выплату в 5000 рублей на детей до трёх лет могут получить все семьи, имеющие сертификат на материнский капитал или имевшие его ранее, даже если средства по сертификату полностью израсходованы, а также семьи, у которых возникнет право на материнский капитал до 1 июля текущего года. Выплата предоставляется за период с апреля по июнь. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года. По оценкам регионального отделения Пенсионного фонда, в Липецкой области проживают около 20 000 потенциальных получательниц ежемесячного пособия на детей в 5 000 рублей.

Для получения средств достаточно подать одно заявление в личном кабинете на сайте Пенсионного Фонда или портале госуслуг. При отсутствии возможности направить электронное заявление можно лично обратиться в Пенсионный фонд.

 - В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приём граждан в клиентских службах ПФР Липецкой области ведётся только по предварительной записи, - уточнили в ПФР.

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;

- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;

- заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из её Личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг);

- право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Семья, в которой ребенок родится в конце июня, получит право и на материнский капитал и на дополнительную выплату. При этом подать заявление на выплату семья сможет и позже, вплоть до 1 октября 2020 года; 

- в заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих случаях: 

- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;

- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;

- при предоставлении недостоверных сведений.

Ответы на частые вопросы о выплатах можно найти  здесь.
12 4064
#выплата #дети
3

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мама

вчера, 23:24
20 апреля подала заявление, 28 апреля деньги пришли на счёт!
ответить

Ени

вчера, 23:14
Подали 11 числа до сих пор нет
ответить

Ирина

вчера, 22:41
Подала заявление 12 апреля. До сих пор не получила...
ответить

Житель

вчера, 20:09
А дети старше 3 лет кушать не хотят.
ответить

Вадя

вчера, 19:54
В это время наши чиновники уже признают, что Россия больше не «островок стабильности» и нынешний кризис сильнее, чем кажется на первый взгляд. Нужно потерпеть.
ответить

Трест

вчера, 19:51
Ты просто космос ....Целых пять тысяч рублей. И то из своих же.
ответить

Дмитрий

вчера, 19:33
Какое позорище! Путин это полный отстой!
ответить

Бэтмен

вчера, 19:31
Наша семья пока ещё ничего не получила. Здесь есть такие которые получили?
ответить

Эх

вчера, 19:30
5000 рублей. Ну это мечта просто. Коллеги это п....
ответить

Моя соседка-алкашка

вчера, 18:49
Тоже получила
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Малообеспеченные семьи с детьми получат дополнительную поддержку
#пособия
95
Малообеспеченные семьи с детьми получат дополнительную поддержку

вчера, 20:29

Общество
ЛГЭК обнародовал график отключений горячей воды
#гидравлические испытания
14
ЛГЭК обнародовал график отключений горячей воды

вчера, 19:26

Общество
В Липецке идёт подготовка к перекрытию улицы Баумана
#реконструкция улицы Баумана
5
В Липецке идёт подготовка к перекрытию улицы Баумана

вчера, 18:44

Общество
Подготовительные работы к реконструкции мемориала на площади Героев завершены
#реконструкция #площадь Героев
15
Подготовительные работы к реконструкции мемориала на площади Героев завершены

вчера, 18:05

Общество
«Раздули из мухи слона! И из людей дураков делают!»
#коронавирус #маски
126
«Раздули из мухи слона! И из людей дураков делают!»

вчера, 15:42

Общество
Липецким врачам начнут доплачивать за выявление онкологических заболеваний
#здравоохранение
20
Липецким врачам начнут доплачивать за выявление онкологических заболеваний

вчера, 15:38

Общество