Общество
вчера, 17:12
Более 9000 липецких семей получили из Пенсионного фонда по 5000 рублей
В региональное отделение Пенсионного фонда поданы более 13 000 заявлений. 9554 из них удовлетворены, свыше 800 - отклонены.
К 28 апреля ежемесячную выплату в 5 000 рублей на детей до трех лет в Липецкой области получили 9038 семей. Общая сумма выплат составляет около 50 миллионов рублей.
- Всего в территориальные органы ПФР по Липецкой области поступили 13 514 заявлений от семей, решение о выплате принято по 9554 заявлениям, 874 заявителям в выплате отказано, остальные заявления находятся в обработке. Чтобы избежать отказного решения по поданному заявлению, важно правильно его оформить. Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено, - сообщили GOROD48 в региональном отделении Пенсионного Фонда России.
Выплату в 5000 рублей на детей до трёх лет могут получить все семьи, имеющие сертификат на материнский капитал или имевшие его ранее, даже если средства по сертификату полностью израсходованы, а также семьи, у которых возникнет право на материнский капитал до 1 июля текущего года. Выплата предоставляется за период с апреля по июнь. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года. По оценкам регионального отделения Пенсионного фонда, в Липецкой области проживают около 20 000 потенциальных получательниц ежемесячного пособия на детей в 5 000 рублей.
Для получения средств достаточно подать одно заявление в личном кабинете на сайте Пенсионного Фонда или портале госуслуг. При отсутствии возможности направить электронное заявление можно лично обратиться в Пенсионный фонд.
- В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приём граждан в клиентских службах ПФР Липецкой области ведётся только по предварительной записи, - уточнили в ПФР.
На что важно обратить внимание при подаче заявления?
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;
- заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из её Личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг);
- право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Семья, в которой ребенок родится в конце июня, получит право и на материнский капитал и на дополнительную выплату. При этом подать заявление на выплату семья сможет и позже, вплоть до 1 октября 2020 года;
- в заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих случаях:
- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.
Ответы на частые вопросы о выплатах можно найти здесь.
- Всего в территориальные органы ПФР по Липецкой области поступили 13 514 заявлений от семей, решение о выплате принято по 9554 заявлениям, 874 заявителям в выплате отказано, остальные заявления находятся в обработке. Чтобы избежать отказного решения по поданному заявлению, важно правильно его оформить. Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено, - сообщили GOROD48 в региональном отделении Пенсионного Фонда России.
Выплату в 5000 рублей на детей до трёх лет могут получить все семьи, имеющие сертификат на материнский капитал или имевшие его ранее, даже если средства по сертификату полностью израсходованы, а также семьи, у которых возникнет право на материнский капитал до 1 июля текущего года. Выплата предоставляется за период с апреля по июнь. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года. По оценкам регионального отделения Пенсионного фонда, в Липецкой области проживают около 20 000 потенциальных получательниц ежемесячного пособия на детей в 5 000 рублей.
Для получения средств достаточно подать одно заявление в личном кабинете на сайте Пенсионного Фонда или портале госуслуг. При отсутствии возможности направить электронное заявление можно лично обратиться в Пенсионный фонд.
- В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приём граждан в клиентских службах ПФР Липецкой области ведётся только по предварительной записи, - уточнили в ПФР.
На что важно обратить внимание при подаче заявления?
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;
- заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из её Личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг);
- право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Семья, в которой ребенок родится в конце июня, получит право и на материнский капитал и на дополнительную выплату. При этом подать заявление на выплату семья сможет и позже, вплоть до 1 октября 2020 года;
- в заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих случаях:
- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.
Ответы на частые вопросы о выплатах можно найти здесь.
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