Липчане ставят виртуальные свечи

В условиях эпидемии и при запрете посещения кладбищ и храмов - это новый вариант помянуть усопших.

Сегодня у православных верующих Радоница. Это день поминовения усопших. Обычно в эту дату верующих посещают храмы, где ставят свечки за упокой души покинувших мир близких, и приводят в порядок могилы на кладбище. Эпидемия коронавируса и введенные ограничительные меры внесли коррективы в традиции Радоницы: кладбища в Липецкой области, как и храмы, закрыты для посещения. Верующие нашли выход помянуть усопших, они размещают в соцсетях тематические изображения.