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вчера, 16:06

Липчане ставят виртуальные свечи

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#Радоница #соцсети
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В условиях эпидемии и при запрете посещения кладбищ и храмов - это новый вариант помянуть усопших.

Сегодня у православных верующих Радоница. Это день поминовения усопших. Обычно в эту дату верующих посещают храмы, где ставят свечки за упокой души покинувших мир близких, и приводят в порядок могилы на кладбище. Эпидемия коронавируса и введенные ограничительные меры внесли коррективы в традиции Радоницы: кладбища в Липецкой области, как и храмы, закрыты для посещения. Верующие нашли выход помянуть усопших, они размещают в соцсетях тематические изображения.



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#радоница

Публикация от Виктория Щедрина (@viktoriashchedrina)



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Помянем...

Публикация от Ruslan (@tschernov80)

1760
#Радоница #соцсети
3

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