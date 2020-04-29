Коронавирус
вчера, 15:39
Большинство из вновь выявленных больных COVID-19 липчане, шестеро - жители Долгоруковского района
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Опубликован оперативная информация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Липецкой области.
Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции, всего на территории региона зарегистрировано 356 случаев новой коронавирусной инфекции 67 человек выздоровели, два человека умерли. 287 — на лечении.
По состоянию на 15.00 28 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся101 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 224 человека с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 186 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 15 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 401 человека.
За последние сутки в регионе подтверждены 26 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 12
Елец - 1
Грязинский район - 1
Долгоруковский район - 6
Задонский район - 1
Липецкий район - 2.
Становлянский район - 3
По состоянию на 15.00 28 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся101 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 224 человека с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 186 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 15 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 401 человека.
За последние сутки в регионе подтверждены 26 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 12
Елец - 1
Грязинский район - 1
Долгоруковский район - 6
Задонский район - 1
Липецкий район - 2.
Становлянский район - 3
6 5980
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