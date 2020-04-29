Большинство из вновь выявленных больных COVID-19 липчане, шестеро - жители Долгоруковского района

Опубликован оперативная информация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Липецкой области.



Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции, всего на территории региона зарегистрировано 356 случаев новой коронавирусной инфекции 67 человек выздоровели, два человека умерли. 287 — на лечении.



По состоянию на 15.00 28 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся101 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 224 человека с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 186 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся 15 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 401 человека.



За последние сутки в регионе подтверждены 26 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 12

Елец - 1

Грязинский район - 1

Долгоруковский район - 6

Задонский район - 1

Липецкий район - 2.

Становлянский район - 3