Коронавирус

вчера, 15:39

Большинство из вновь выявленных больных COVID-19 липчане, шестеро - жители Долгоруковского района

6 5980
#коронавирус
6
Большинство из вновь выявленных больных COVID-19 липчане, шестеро - жители Долгоруковского района

Опубликован оперативная информация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Липецкой области. 

Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции, всего на территории региона зарегистрировано 356 случаев новой коронавирусной инфекции 67 человек выздоровели, два человека умерли. 287 — на лечении.

По состоянию на 15.00 28 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся101 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 224 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 186 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова находятся 15 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 401 человека. 

За последние сутки в регионе подтверждены 26 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк - 12
Елец - 1
Грязинский район - 1
Долгоруковский район - 6
Задонский район - 1
Липецкий район - 2.
Становлянский район - 3
6 5980
#коронавирус
6

Комментарии (6)

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Жительница Манежа

сегодня, 00:02
Судя по последнему обновлению Карты https://исгу.рф/gisservice/, заболевших забирали прямо на улице, на въезде к магазину Метро, на перекрёстке Советской и Горького. К тому же на карте ошибки, два дома N8 на улице Лутова...
ответить

Жительница Манежа

сегодня, 00:01
Судя по последнему обновлению Карты https://исгу.рф/gisservice/, заболевших забирали прямо на улице, на въезде к магазину Метро, на перекрёстке Советской и Горького. К тому же на карте ошибки, два дома N8 на улице Лутова...
ответить

Бим

вчера, 19:23
MASOK.NET, и сколько ждать? Вчера и позавчера тоже по 200 было подозреваемых. А прибавляется по 20с лишним. Видимо подозреваемые - это те, у кого анализ взяли, из них по 20 положительные
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MASOK.NET

вчера, 16:48
287(на лечении)+224(ждёт подтверждения) = 511 больных Так надо писать
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123 таксист

вчера, 16:32
А сколько тестов проводили ??
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Эх

вчера, 15:52
Не понятка получается. У одного ковид, а у др ОРЗ или ОРВИ.
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