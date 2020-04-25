Происшествия

сегодня, 21:45

«Матиз» маленькой пулей промчался на красный

8 784
#Сфетовор #ПДД #нарушение
2
«Матиз» маленькой пулей промчался на красный

Очередное видео грубого нарушения правил и лихой опасной для жизни езды прислали в редакцию GOROD48.

Загрузка плеера

Судя по записи на регистраторе автора ролика, он был снят ещё 17 апреля на улице Катукова в районе 27-го микрорайона. «Дэу Матиз» даром что является малогабаритной машиной, при проезде пешеходного перехода повёл себя, как внедорожник одного их «хозяев жизни». Несмотря на то, что сфотофор переключился на запрещающий красный, водитель маленького автомобиля, не снижая скорости, промчался вперед и только по случайности никого не задавил.

- Типичная езда по-липецки, - заключил автор видео, - Из-за таких водителей у нас и происходит большинство аварий.

8 784
#Сфетовор #ПДД #нарушение
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да уж

14 минут назад
Стукачки!!!не уже ли стучать ?снимать на камеру ?это вы только на это способны?
ответить

неравнодушный

19 минут назад
легче стало? дятел
ответить

Animal planet.

23 минуты назад
Ути бозе мой,какой милый заголовок,маленькой пулей:)))) Город 48,ну просто обнять и плакать;))))
ответить

Я

25 минут назад
Сам дурак, моя головка Тебе дыхание перекроет
ответить

Дэк это ж

31 минуту назад
Наши гости из соседнего региона. У них это норма так ездить, хоть на мерине хоть на ланосе или матизе)))
ответить

Сам дурак

58 минут назад
Я, головка ты от патефона. Лучше постоять, что увидеть как тебя повезут в деревянном макинтош. Будет звучать музыка, но ты её не услышишь. А все от такой езды.
ответить

Егерь Кузьмичь

58 минут назад
лесопед тоже неправильно пешеходный прошел, и его оштрафовать
ответить

Я

сегодня, 21:55
Красава ! А вы дрочеры , стойте !
ответить

Еще в рубрике

Во дворе жилого дома на левом берегу избили и ударили ножом 34-летнего мужчину
#драка #поножовщина
19
Во дворе жилого дома на левом берегу избили и ударили ножом 34-летнего мужчину

сегодня, 20:27

Происшествия
На кольце площади Танкистов столкнулись две иномарки
#ДТП
11
На кольце площади Танкистов столкнулись две иномарки

сегодня, 20:01

Происшествия
В Ссёлках горел дом
#пожар
6
В Ссёлках горел дом

сегодня, 11:52

Происшествия
Безработный отнял на улице у прохожего 15 тысяч рублей
#ограбление
18
Безработный отнял на улице у прохожего 15 тысяч рублей

сегодня, 10:15

Происшествия
Липчанина ограбила собутыльница
#грабеж
9
Липчанина ограбила собутыльница

сегодня, 10:13

Происшествия
За кражу компьютера и телевизора задержаны безработные
#кража
4
За кражу компьютера и телевизора задержаны безработные

сегодня, 10:10

Происшествия