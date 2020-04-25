«Матиз» маленькой пулей промчался на красный

Очередное видео грубого нарушения правил и лихой опасной для жизни езды прислали в редакцию GOROD48.

Судя по записи на регистраторе автора ролика, он был снят ещё 17 апреля на улице Катукова в районе 27-го микрорайона. «Дэу Матиз» даром что является малогабаритной машиной, при проезде пешеходного перехода повёл себя, как внедорожник одного их «хозяев жизни». Несмотря на то, что сфотофор переключился на запрещающий красный, водитель маленького автомобиля, не снижая скорости, промчался вперед и только по случайности никого не задавил.

- Типичная езда по-липецки, - заключил автор видео, - Из-за таких водителей у нас и происходит большинство аварий.