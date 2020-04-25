Происшествия
57 минут назад
Во дворе жилого дома на левом берегу избили и ударили ножом 36-летнего мужчину
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Драку записала камера наблюдения.
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Сегодня во дворе дома №11а по улице Парковой, произошла драка. К двум мужчинам подошли двое других и началась потасовка. Один из дерущихся упал, и его начали бить ногами по голове. Кроме того, мужчине нанесли ножевое ранение.
Очевидцы драки вызвали врачей и полицейских.
- С места происшествия госпитализирован 34-летний мужчина. Один из нападавших задержан, это 30-летний житель Левобережья, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Очевидцы драки вызвали врачей и полицейских.
- С места происшествия госпитализирован 34-летний мужчина. Один из нападавших задержан, это 30-летний житель Левобережья, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
10 1872
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