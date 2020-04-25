Происшествия

57 минут назад

Во дворе жилого дома на левом берегу избили и ударили ножом 36-летнего мужчину

10 1872
#драка #поножовщина
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Во дворе жилого дома на левом берегу избили и ударили ножом 36-летнего мужчину

Драку записала камера наблюдения.

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Сегодня во дворе дома №11а по улице Парковой, произошла  драка. К двум мужчинам подошли двое других и началась потасовка. Один из дерущихся упал, и его начали бить ногами по голове. Кроме того, мужчине нанесли ножевое ранение.

Очевидцы драки вызвали врачей и полицейских.

- С места происшествия госпитализирован 34-летний мужчина. Один из нападавших задержан, это 30-летний житель Левобережья, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

10 1872
#драка #поножовщина
1

Комментарии (10)

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реплика

4 минуты назад
Безработные гастарбайтеры.
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Хендай москаль

4 минуты назад
Можешь не приезжать.
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МЭР

5 минут назад
ЭТО РАША СТРАНА НАША
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111

16 минут назад
Они ево шмонали, как менты
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Дед Хачан

22 минуты назад
А ведь могли бы и кожаным проткнуть например...
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Олег

25 минут назад
Сейчас липецкие менты снова будут сопли жевать,пока Бастрыкин не вмешается
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Липчанин

33 минуты назад
Уваркина, где ты это твой город !
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Егерь Кузьмич

39 минут назад
Липецкие интелегенты.
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опер

42 минуты назад
герои хреновы , как в отдел попадают соловьями поют ,не надо дядь
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111

46 минут назад
кошмар только липецкое быдло может толпой бить одного а на расправу жалки
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