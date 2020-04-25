На кольце площади Танкистов столкнулись две иномарки

В аварии пострадавших нет

Сегодня около семи часов вечера на площади Танкистов произошло ДТП: столкнулись автомобили «Киа» и «Форд».



Автомобиль «Киа» двигался по проспекту Победы, заезжая на кольцо не пропустил автомобиль «Форд», который двигался по кольцу в сторону улицы Катукова. В результате аварии у «Киа» повреждена передняя часть. Люди в ДТП не пострадали.