Происшествия
сегодня, 20:01
На кольце площади Танкистов столкнулись две иномарки
В аварии пострадавших нет
Сегодня около семи часов вечера на площади Танкистов произошло ДТП: столкнулись автомобили «Киа» и «Форд».
Автомобиль «Киа» двигался по проспекту Победы, заезжая на кольцо не пропустил автомобиль «Форд», который двигался по кольцу в сторону улицы Катукова. В результате аварии у «Киа» повреждена передняя часть. Люди в ДТП не пострадали.
Автомобиль «Киа» двигался по проспекту Победы, заезжая на кольцо не пропустил автомобиль «Форд», который двигался по кольцу в сторону улицы Катукова. В результате аварии у «Киа» повреждена передняя часть. Люди в ДТП не пострадали.
Еллы Паллы
МОЛОДЦЫ
слышу - подразумеваю
Липчанин
Свидетель
Машуко
Коля
слышу «иномарка» - подразумеваю «дурак»
ОСА