Происшествия

сегодня, 20:01

На кольце площади Танкистов столкнулись две иномарки

9 960
#ДТП
1
На кольце площади Танкистов столкнулись две иномарки

В аварии пострадавших нет

Сегодня около семи часов вечера на площади Танкистов произошло ДТП: столкнулись автомобили «Киа» и «Форд».

Автомобиль «Киа» двигался по проспекту Победы, заезжая на кольцо не пропустил автомобиль «Форд», который двигался по кольцу в сторону улицы Катукова. В результате аварии у «Киа» повреждена передняя часть. Люди в ДТП не пострадали.
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9 960
#ДТП
1

Комментарии (9)

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Еллы Паллы

16 минут назад
Перед заездом на кольца надо ставить двух лежачих ментов, что б дятлы не на дрифте заходили, а осиотревшись
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МОЛОДЦЫ

42 минуты назад
Дебилы, как так то, на пустой дороге. Да постой секунду пережди . Себя не жалешь , людей не жалешь. ДЕБИЛЫ!!!!!
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слышу - подразумеваю

54 минуты назад
тот, кто еще не пересел с вазоржавотазика на нормальную машину иномарку
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Липчанин

58 минут назад
ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!!!
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Свидетель

59 минут назад
Иномарки подрезало ржавое отечественное корыто с психически больной прокладкой между рулем и сидением
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Машуко

сегодня, 20:24
Все обещание твои в ..опу
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Коля

сегодня, 20:23
Люблю тебя очень сильно
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слышу «иномарка» - подразумеваю «дурак»

сегодня, 20:12
столкнулись два куска гавна
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ОСА

сегодня, 20:10
Больше не хочу тебе верить
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