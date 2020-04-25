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51 минуту назад

«Он обернулся посмотреть не обернулась ли она...» - и тут обоих задержали полицейские

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#Максим Леонидов #задержание полицией #коронавирус #самоизоляция
«Он обернулся посмотреть не обернулась ли она...» - и тут обоих задержали полицейские

В Санкт-Петербурге в Шуваловском парке полиция задержала музыканта Максима Леонидова и его жену. Об этом сообщил глава фракции партии «Яблоко» в городском Законодательном собрании Борис Вишневский.

На Максима Леонидова и его жену составили протоколы по статье 8.6.1 петербургского закона об административных правонарушениях (Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга). Им грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Музыканта и его супругу отпустили из полиции.

По его словам, Леонидова задержали из-за того, что он «посмел отойти на 100 метров от дома».

«Ему нет 65 лет, парк не входит в число закрытых для посещения, предложение не отходить далее 100 метров в постановлении правительства города № 121  для него только рекомендательное. Но завинтили и везут в Парголовское отделение полиции № 49. Со мной по телефону полиция говорить отказалась», — написал Вишневский.

Музыкант подтвердил «Фонтанке», что его задержали. Это произошло, когда они с женой гуляли  с собакой.

«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими, погрузили в него. И отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол», — рассказал он.

Источник: "Дождь"

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#Максим Леонидов #задержание полицией #коронавирус #самоизоляция

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