51 минуту назад
«Он обернулся посмотреть не обернулась ли она...» - и тут обоих задержали полицейские
В Санкт-Петербурге в Шуваловском парке полиция задержала музыканта Максима Леонидова и его жену. Об этом сообщил глава фракции партии «Яблоко» в городском Законодательном собрании Борис Вишневский.
По его словам, Леонидова задержали из-за того, что он «посмел отойти на 100 метров от дома».
«Ему нет 65 лет, парк не входит в число закрытых для посещения, предложение не отходить далее 100 метров в постановлении правительства города № 121 для него только рекомендательное. Но завинтили и везут в Парголовское отделение полиции № 49. Со мной по телефону полиция говорить отказалась», — написал Вишневский.
Музыкант подтвердил «Фонтанке», что его задержали. Это произошло, когда они с женой гуляли с собакой.
«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими, погрузили в него. И отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол», — рассказал он.
Источник: "Дождь"