Депутат КПРФ Леонид Калашников заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников заболел коронавирусной инфекцией COVID-19

«Нахожусь в больнице. Лечусь от коронавируса», — сообщил он «Интерфаксу». Калашников отметил, что у него высокая температура, но он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился», — рассказал депутат. По его словам , он провел неделю на карантине, а 20 апреля у него проявились симптомы, затем его госпитализировали. Врачи диагностировали у Калашникова двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом. Парламентарий подчеркнул, что тест на заболевание дал отрицательный результат, но коронавирус выявили с помощью компьютерной томографии.Это первый известный случай, когда коронавирус выявляют у депутата Госдумы. В конце марта и в середине апреля в Госдуме провели массовую проверку депутатов на коронавирус. О заболевших тогда не сообщалось. После того, как у Калашникова подтвердили коронавирус, многие депутаты самостоятельно сдали тесты на COVID-19. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил , что КПРФ не станет проверять членов партии на коронавирус, поскольку Калашников не присутствовал на последних встречах. Как пишет «Интерфакс», 14 апреля депутат участвовал в пленарном заседании Госдумы, но, по утверждению Зюганова, «в тот момент Калашников еще не болел».

С подозрением на COVID-19 госпитализирован еще один депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, 24 апреля Новикова увезли в больницу на скорой помощи. «У него подозрение на COVID-19», — сообщил источник. Известно, что 14 апреля Новиков участвовал в заседании Госдумы, а 17 апреля уже отсутствовал.

В больницу с коронавирусом попали по меньшей мере четверо водителей депутатов, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник в Госдуме. Это водители, которые не прикреплены конкретно к кому-либо из депутатов. Среди них есть тот, кто работал с Леонидом Калашниковым.

В России коронавирус обнаружили у нескольких политиков. Так, в начале апреля вспышка коронавирусной инфекции произошла в Мосгордуме. Тогда инфекцию обнаружили у нескольких депутатов и чиновников аппарата городского парламента. 18 апреля умер депутат Московской областной думы Иван Жуков, у которого диагностировали COVID-19.

Всего в России коронавирус обнаружили у более 74 тысяч человек. По состоянию на 25 апреля заболевание подтвердилось у 74558 человек, в том числе у 5966 человек — за последние сутки. В России умер 681 человек с коронавирусом, еще 6250 человек выздоровели, сообщает meduza.io