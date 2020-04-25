Спорт

сегодня, 17:00

Болельщики «Металлурга» выбрали «лучшего вратаря тысячелетия»

6 402
#Металлург #символическая сборная #лучшие игроки
2
Болельщики «Металлурга» выбрали «лучшего вратаря тысячелетия»

Поклонники "красно-чёрных" составляют символическую сборную лучших из лучших.

Лучшим вратарём «Металлурга» в XXI веке по опросу болельщиков стал Сергей Панков, защищавший последний рубеж команды, ещё когда она играла в первом дивизионе (нынешней ФНЛ).

ФК «Металлург» в своей официальной группе «ВКонтакте» предложил поклонникам команды составить (цитата) «сборную текущего столетия или, если хотите – даже тысячелетия». Голосование проходит отдельно по каждой игровой позиции.

Первое задание – выбрать сильнейшего вратаря оказалось не таким уж простым. «Много хороших вратарей было, сложно выбрать лучшего», - высказал мнение в комментариях болельщик Андрей Сарафанов.

Тем не менее, за Панкова проголосовало подавляющее большинство – 223 человека (44,6 % участников опроса). Второе место занял покинувший клуб летом и выступающий сейчас в группе «Юг» Иван Скрипник – 62 голоса (12,4 %) – ему за это достанется «место запасного» в символической сборной. Замкнул тройку народных любимцев лучший футболист «Центра»-2013, а ныне голкипер челнинского «КамАЗа» Александр Кобзев – 51 голос (10,2 %).

Сборная итоги по игрокам.jpg

Сергей Панков - уроженец Кемерово. Выступал за «Металлург» в 2003-05, 2007 гг. в первом и втором дивизионах. Провёл за нашу команду 81 матч, пропустил 93 гола. Также играл за «Кузбасс» (Кемерово), «Чкаловец-Олимпик» (Новосибирск), «Спартак» (Нижний Новгород), «Мордовию» (Саранск), «Астрахань». Сейчас вместе с семьёй живёт в Липецке.

- Спасибо большое всем за поддержку и за то что помните)). Благодарю! – написал болельщикам «лучший вратарь тысячелетия».

Сейчас «Металлург» начал голосование за лучшего центрального защитника.

Сборная. Ц. Защитник-1.jpg

6 402
#Металлург #символическая сборная #лучшие игроки
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

rukalip

14 минут назад
Саня, А Чумаченко ХОТЬ РАЗ сыграл за "Металлург" на позиции ЦЕНТРАЛЬНОГО защитника?
ответить

Саня

16 минут назад
почему в защитниках нету чумаченко?
ответить

Не спеши!

18 минут назад
за оставшиеся 980 лет в ХХ1 веке может кто и получше появится.
ответить

Доктор Геббельс 21 века

20 минут назад
Супер! Для славян - только уметь читать и писать простые фразы . Уметь вести счёт до 100. И круглосуточная отупляющая музыка по репродуктору. По телевизору бесконечная демонстрация спорт-соревнований для взрослых. Для детей мультфильмы про американского человека-паука и его подвиги.
ответить

Вова

34 минуты назад
Панок красавец
ответить

Николаич

44 минуты назад
О, да, о, да. О, да. Какая важнейшая насущная проблема. Наблюдать, как мышечные манекены без мозга за огромные гонорары символ земного шара по полю гоняют. А почему на футболИСТАХ нет масок? Они только для плебса-болельщиков. И почему они не соблюдают минимальную дистанцию 1, 5 метра?
ответить

Еще в рубрике

В настоящий футбол «Металлург» играет лучше, чем в компьютерный
#Киберфутбол #футбол #"Металлург"
9
В настоящий футбол «Металлург» играет лучше, чем в компьютерный

23.04.2020 20:50

Спорт
Хоккей: Воронков продлил контракт с «Тамбовом», Мнихович – в сборной
#Хоккей #МХК "Липецк"
4
Хоккей: Воронков продлил контракт с «Тамбовом», Мнихович – в сборной

23.04.2020 16:13

Спорт
Универсиаду-2020 в Липецке умудрились провести в режиме on-line
#Универсиада #студенческий спорт
Универсиаду-2020 в Липецке умудрились провести в режиме on-line

23.04.2020 15:33

Спорт
Трёхкратный рекордсмен «Книги Гиннесса» показал, как тренируется дома (ФОТО)
#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #Николай Грачев
37
Трёхкратный рекордсмен «Книги Гиннесса» показал, как тренируется дома (ФОТО)

22.04.2020 19:07

Спорт
Липецкий тренер по греко-римской борьбе показал, как накачать мышцы на самоизоляции
15
Липецкий тренер по греко-римской борьбе показал, как накачать мышцы на самоизоляции

21.04.2020 15:55

Спорт
Юный чемпион по ММА дал советы липчанам, как поддерживать форму во время самоизоляции
#Рукопашный бой #ММА #"Динамо"
13
Юный чемпион по ММА дал советы липчанам, как поддерживать форму во время самоизоляции

20.04.2020 12:09

Спорт