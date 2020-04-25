Болельщики «Металлурга» выбрали «лучшего вратаря тысячелетия»

Поклонники "красно-чёрных" составляют символическую сборную лучших из лучших.

Лучшим вратарём «Металлурга» в XXI веке по опросу болельщиков стал Сергей Панков, защищавший последний рубеж команды, ещё когда она играла в первом дивизионе (нынешней ФНЛ).

ФК «Металлург» в своей официальной группе «ВКонтакте» предложил поклонникам команды составить (цитата) «сборную текущего столетия или, если хотите – даже тысячелетия». Голосование проходит отдельно по каждой игровой позиции.

Первое задание – выбрать сильнейшего вратаря оказалось не таким уж простым. «Много хороших вратарей было, сложно выбрать лучшего», - высказал мнение в комментариях болельщик Андрей Сарафанов.

Тем не менее, за Панкова проголосовало подавляющее большинство – 223 человека (44,6 % участников опроса). Второе место занял покинувший клуб летом и выступающий сейчас в группе «Юг» Иван Скрипник – 62 голоса (12,4 %) – ему за это достанется «место запасного» в символической сборной. Замкнул тройку народных любимцев лучший футболист «Центра»-2013, а ныне голкипер челнинского «КамАЗа» Александр Кобзев – 51 голос (10,2 %).





Сергей Панков - уроженец Кемерово. Выступал за «Металлург» в 2003-05, 2007 гг. в первом и втором дивизионах. Провёл за нашу команду 81 матч, пропустил 93 гола. Также играл за «Кузбасс» (Кемерово), «Чкаловец-Олимпик» (Новосибирск), «Спартак» (Нижний Новгород), «Мордовию» (Саранск), «Астрахань». Сейчас вместе с семьёй живёт в Липецке.

- Спасибо большое всем за поддержку и за то что помните)). Благодарю! – написал болельщикам «лучший вратарь тысячелетия».

Сейчас «Металлург» начал голосование за лучшего центрального защитника.





