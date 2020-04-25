В Липецкой области дожди, грозы и до +19

26 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием активного циклона, центр которого переместится через Центральный Федеральный округ с Украины на Поволжье – этот циклон принесет с собой интенсивные дожди, в отдельных районах с грозами, порывы ветра могут усилиться при грозах до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области облачно, временами дожди, ночью местами сильные, также возможны грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, при грозах возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем будет от 14 до 19 градусов тепла.



В Липецке облачно, временами дожди. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.



26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.



