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В Липецкой области дожди, грозы и до +19

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В Липецкой области дожди, грозы и до +19

26 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием активного циклона, центр которого переместится через Центральный Федеральный округ с Украины на Поволжье – этот циклон принесет с собой интенсивные дожди, в отдельных районах с грозами, порывы ветра могут усилиться при грозах до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области облачно, временами дожди, ночью местами сильные, также возможны грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, при грозах возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем будет от 14 до 19 градусов тепла.

В Липецке облачно, временами дожди. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла. 

26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.

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Комментарии (2)

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Дмитрий

5 секунд назад
ура все же весна берет свое
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Вася

47 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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