Война с вирусом: российская экономика теряет ежедневно около 100 миллиардов рублей, итальянцы возвращаются на работу

Экономика России ежедневно теряет около 100 миллиардов рублей из-за коронавирусных ограничений. В Испании коронавирус мог появиться на месяц раньше, чем принято считать. Часть населения, которые переболели другими коронавирусами, могут получить иммунитет и к COVID-19, предположили немецкие ученые. Почти три миллиона итальянцев вернутся на работу в начале мая. Карантин помог рекам Индии очиститься.





Погибли от коронавируса 197 398 человек, полностью вылечились – 807 623 человека.



В США число зараженных приближается к миллиону - здесь выявлено уже 925 728 человек. В Испании 219 764 выявленных зараженных. В Италии - 192 994 случая. Больше ста пятидесяти тысяч случаев заражения также во Франции, Германии, Больше ста тысяч – в Великобритании и Турции.



В России за последние сутки зафиксировано 5966 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 74 588 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 6250 человек. 681 - скончались.

В Липецкой области за сутки коронавирус выявили еще у 21 человека. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 284 случая заражения коронавирусной инфекцией. 64 человека выздоровели, 2 человека умерли, 218 находятся на лечении.



Немецкие вирусологи нашли людей с иммунитетом к COVID-19



У людей, которые раньше заражались какими-либо другими видами коронавирусов, может оказаться иммунитет и к COVID-19, считает вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен. Специалисты изучали Т-лимфоциты, которые играют важную роль в приобретенном иммунном ответе организма. Причем исследовались клетки и уже выздоровевших пациентов с новым коронавирусом, и людей, которые еще не заразились, сообщает телекомпания NDR. Организм трети пациентов среди неболевших смог распознать коронавирус нового типа, хотя с SARS-CoV-2 он никогда не контактировал. Ученые предположили – возможно, эти люди раньше заражались другими коронавирусами, столкнувшись с SARS-CoV-2, они будут болеть без симптомов или в более мягкой форме. Однако выводы пока делать нельзя, предостерег вирусолог – это было только первое исследование.



Коронавирус сокращает жизнь больше, чем на 10 лет



COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на десять лет – такие данные представила национальная служба здравоохранение Шотландии, передает портал Wellcome Open Research. Ученые университетов Глазго и Эдинбурга сравнили данные по пациентам с коронавирусом в Италии со шкалой, разработанной ВОЗ. Ее используют для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за болезней. Расчеты показали: мужчины, умершие от коронавируса, могли жить еще больше 10 лет, женщины – 11.



Коронавирус мог попасть в Испанию раньше, чем считалось



Новый коронавирус активно циркулировал по стране уже в середине февраля, на месяц раньше, чем считалось, заявили ученые из мадридского Института здоровья имени Карлоса III, сообщает El Pais. А сама инфекция могла попасть в Испанию 15-ю различными путями – от других европейцев или китайцев. Чтобы выяснить, как вирус попал в страну, исследователи проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом нового типа из разных регионов – большинство были заражены тем типом, который зафиксировали в Шанхае в конце января. При этом специалисты уверены, инфекция проникла в Испанию не из Китая напрямую - всплеск заболеваемости COVID-19 раньше всех в стране произошел в Валенсии, куда его завезли футбольные фанаты и игроки, в том числе это могли быть болельщики из соседней Италии.



Экономика России ежедневно теряет около 100 миллиардов рублей



Из-за ограничений по коронавирусу российская экономика теряет около 100 миллиардов рублей в день, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Меры поддержки российской экономики сопоставимы с мерами других стран, отметил министр, но дефицит бюджета в 2020 году может составить до 5% ВВП. По его словам, дефицит федерального бюджета правительство будет закрывать за счет накопленных резервов и за счет заимствований. А все социальные обязательства государство выполнит, независимо от цены на нефть.



За возвращение на родину швейцарцам придется заплатить



Гражданам Швейцарии придется компенсировать свое возвращение на родину из-за рубежа и вернуть в казну страны 8,2 миллиона долларов. Швейцария вернула на родину около 7 тысяч сограждан, которые застряли за рубежом из-за коронавируса. Теперь им предстоит возместить государству большую часть - до 80 процентов - средств, потраченных на их перевозку, заявили в Федеральном департаменте Министерства иностранных дел страны. Это около 8 миллионов швейцарских франков, или 8,2 миллиона долларов. Оплачивать возвращение люди будут, исходя из расстояния: например, короткие маршруты (до 1,5 тысяч километров) обойдутся в 400 швейцарских франков, если расстояние было больше 12 тысяч километров, то сумма, взимаемая с пассажиров, составит 1700 швейцарских франков.



Почти три миллиона итальянцев вернутся на работу



Около 2,8 миллионов граждан Италии смогут вернуться к работе после частичной отмены ограничений уже 4 мая – такой план представило правительство Италии. Возобновить свою деятельность смогут предприятия автопрома, текстильной промышленности и ряда других. При том в стране сохраняются меры санитарной безопасности – маски еще нужно носить, как и соблюдать дистанцию, гулять можно не больше, чем группой до трех человек. Транспорт начнет ходить так, чтобы избежать скопления пассажиров в час-пик.



Британцы могут остаться без парикмахерских до конца года



Парикмахерские в Британии могут закрыть до конца 2020 года – этот вопрос окончательно решат после 27 апреля, когда британский премьер Борис Джонсон вернется к работе, сообщает The Daily Mail. В Британии пока не могут найти способ, чтобы работа парикмахерских была безопасной во время вспышки коронавируса, а доказательств того, что парикмахеры и стилисты могут стричь людей без риска заражения вирусом, пока нет. То же относится и к салонам красоты. То есть 41 тысяча предприятий этой сферы могут остаться закрытыми до конца года. Для самих работников парикмахерских и маникюрных салонов проблема в том, что большинство из них – это внештатные сотрудники или самозанятые. Они не могут рассчитывать на компенсации в рамках правительственной программы, в рамках которой власти выплачивают временно оставшимся без работы до 80% заработка. Между тем сами британцы не могут подстричься с 23 марта.



В США назревает дефицит мяса



Поставка мяса на прилавки продуктовых магазинов в США сокращается из-за пандемии, поскольку часть крупных заводов по производству свинины и говядины закрыты, пишет Bloomberg. Например, на днях одна из крупнейших мясоперерабатывающих компаний Tyson Foods приостановила работу в американском штате Айова - завод покупает свиней у фермеров в девяти штатах. Там была отмечена вспышка коронавируса. Ранее по тем же причинам приостановили свою работу мясоперерабатывающие предприятия Smithfield Foods в Южной Дакоте, JBS USA в Миннесоте и ряд других. В результате с начала месяца оптовая цена говядины взлетела до рекордных показателей. Сейчас власти страны думают об увеличении импорта мяса.



Прокуратура Техаса обвинила фирму в завышении цен на яйца на 300%



Генеральная прокуратура штата Техас предъявила иск одному из крупнейших в США поставщиков куриных яиц Cal-Maine Foods. Компанию обвинили, что в условиях пандемии она необоснованно взвинтила цены на яйца на 300% - при том у компании не было проблем или перебоев с поставками. Согласно иску цена на яйца этой фирмы увеличилась с примерно 1 доллара за 12 штук (одну упаковку) до 3,44 долларов. За манипулирование ценами власти требуют с фирмы компенсации более 100 тысяч долларов.



Италия предлагает бороться с коронавирусом на велосипедах



Минтранс Италии предлагает бороться с эпидемией с помощью велосипедов – число велодорожек стоит увеличить, а жителей, которые будут покупать велосипеды и скутеры – поощрять, заявила министр ведомства Паола Де Микели. Велосипеды разгрузят скученност людей в том же общественном транспорте, тем более, при переходе ко второй фазе общенационального карантина власти ограничат заполняемость автобусов 50% от расчетной нормы. И использование исключительно личных автомобилей – не единственное решение.



Карантин помог очистить реки Индии



Меры изоляции в Индии сделали за короткое время то, чего не могли добиться экологи и правительство за десятки лет – реки Индии стали куда как чище после введения карантина. А в некоторые места Ганга оказались пригодными для безопасного купания, сообщает Hindustan Times. В Индии протекает шесть из 10 самых грязных рек мир. Согласно данным мониторинга рек, вода в реке Ганг стала гораздо чище, в некоторых местах она достигла уровня, пригодного для купания. После объявления карантина жители Индии стали публиковать фотографии чистых, нетронутых вод Ганга. Улучшилась и вода реки Джамна - очищение произошло прежде всего за счет сокращения мусора, а также за счет сокращения отходов, которые спускали в реку 28 промышленных предприятий. Именно блокировка показала основные источники загрязнения. Эксперты надеются, что правительство использует ситуацию с коронавирусом, чтобы изучить собранные данные во время блокировки и использовать их в своей экологической политике.



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По данным Роспотребнадзора, на утро 25 апреля в мире зафиксированы 2 827 393 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 105 268 человек.Погибли от коронавируса 197 398 человек, полностью вылечились – 807 623 человека.В США число зараженных приближается к миллиону - здесь выявлено уже 925 728 человек. В Испании 219 764 выявленных зараженных. В Италии - 192 994 случая. Больше ста пятидесяти тысяч случаев заражения также во Франции, Германии, Больше ста тысяч – в Великобритании и Турции.В России за последние сутки зафиксировано 5966 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 74 588 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 6250 человек. 681 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус выявили еще у 21 человека. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 284 случая заражения коронавирусной инфекцией. 64 человека выздоровели, 2 человека умерли, 218 находятся на лечении.У людей, которые раньше заражались какими-либо другими видами коронавирусов, может оказаться иммунитет и к COVID-19, считает вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен. Специалисты изучали Т-лимфоциты, которые играют важную роль в приобретенном иммунном ответе организма. Причем исследовались клетки и уже выздоровевших пациентов с новым коронавирусом, и людей, которые еще не заразились, сообщает телекомпания NDR. Организм трети пациентов среди неболевших смог распознать коронавирус нового типа, хотя с SARS-CoV-2 он никогда не контактировал. Ученые предположили – возможно, эти люди раньше заражались другими коронавирусами, столкнувшись с SARS-CoV-2, они будут болеть без симптомов или в более мягкой форме. Однако выводы пока делать нельзя, предостерег вирусолог – это было только первое исследование.COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на десять лет – такие данные представила национальная служба здравоохранение Шотландии, передает портал Wellcome Open Research. Ученые университетов Глазго и Эдинбурга сравнили данные по пациентам с коронавирусом в Италии со шкалой, разработанной ВОЗ. Ее используют для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за болезней. Расчеты показали: мужчины, умершие от коронавируса, могли жить еще больше 10 лет, женщины – 11.Новый коронавирус активно циркулировал по стране уже в середине февраля, на месяц раньше, чем считалось, заявили ученые из мадридского Института здоровья имени Карлоса III, сообщает El Pais. А сама инфекция могла попасть в Испанию 15-ю различными путями – от других европейцев или китайцев. Чтобы выяснить, как вирус попал в страну, исследователи проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом нового типа из разных регионов – большинство были заражены тем типом, который зафиксировали в Шанхае в конце января. При этом специалисты уверены, инфекция проникла в Испанию не из Китая напрямую - всплеск заболеваемости COVID-19 раньше всех в стране произошел в Валенсии, куда его завезли футбольные фанаты и игроки, в том числе это могли быть болельщики из соседней Италии.Из-за ограничений по коронавирусу российская экономика теряет около 100 миллиардов рублей в день, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Меры поддержки российской экономики сопоставимы с мерами других стран, отметил министр, но дефицит бюджета в 2020 году может составить до 5% ВВП. По его словам, дефицит федерального бюджета правительство будет закрывать за счет накопленных резервов и за счет заимствований. А все социальные обязательства государство выполнит, независимо от цены на нефть.Гражданам Швейцарии придется компенсировать свое возвращение на родину из-за рубежа и вернуть в казну страны 8,2 миллиона долларов. Швейцария вернула на родину около 7 тысяч сограждан, которые застряли за рубежом из-за коронавируса. Теперь им предстоит возместить государству большую часть - до 80 процентов - средств, потраченных на их перевозку, заявили в Федеральном департаменте Министерства иностранных дел страны. Это около 8 миллионов швейцарских франков, или 8,2 миллиона долларов. Оплачивать возвращение люди будут, исходя из расстояния: например, короткие маршруты (до 1,5 тысяч километров) обойдутся в 400 швейцарских франков, если расстояние было больше 12 тысяч километров, то сумма, взимаемая с пассажиров, составит 1700 швейцарских франков.Около 2,8 миллионов граждан Италии смогут вернуться к работе после частичной отмены ограничений уже 4 мая – такой план представило правительство Италии. Возобновить свою деятельность смогут предприятия автопрома, текстильной промышленности и ряда других. При том в стране сохраняются меры санитарной безопасности – маски еще нужно носить, как и соблюдать дистанцию, гулять можно не больше, чем группой до трех человек. Транспорт начнет ходить так, чтобы избежать скопления пассажиров в час-пик.Парикмахерские в Британии могут закрыть до конца 2020 года – этот вопрос окончательно решат после 27 апреля, когда британский премьер Борис Джонсон вернется к работе, сообщает The Daily Mail. В Британии пока не могут найти способ, чтобы работа парикмахерских была безопасной во время вспышки коронавируса, а доказательств того, что парикмахеры и стилисты могут стричь людей без риска заражения вирусом, пока нет. То же относится и к салонам красоты. То есть 41 тысяча предприятий этой сферы могут остаться закрытыми до конца года. Для самих работников парикмахерских и маникюрных салонов проблема в том, что большинство из них – это внештатные сотрудники или самозанятые. Они не могут рассчитывать на компенсации в рамках правительственной программы, в рамках которой власти выплачивают временно оставшимся без работы до 80% заработка. Между тем сами британцы не могут подстричься с 23 марта.Поставка мяса на прилавки продуктовых магазинов в США сокращается из-за пандемии, поскольку часть крупных заводов по производству свинины и говядины закрыты, пишет Bloomberg. Например, на днях одна из крупнейших мясоперерабатывающих компаний Tyson Foods приостановила работу в американском штате Айова - завод покупает свиней у фермеров в девяти штатах. Там была отмечена вспышка коронавируса. Ранее по тем же причинам приостановили свою работу мясоперерабатывающие предприятия Smithfield Foods в Южной Дакоте, JBS USA в Миннесоте и ряд других. В результате с начала месяца оптовая цена говядины взлетела до рекордных показателей. Сейчас власти страны думают об увеличении импорта мяса.Генеральная прокуратура штата Техас предъявила иск одному из крупнейших в США поставщиков куриных яиц Cal-Maine Foods. Компанию обвинили, что в условиях пандемии она необоснованно взвинтила цены на яйца на 300% - при том у компании не было проблем или перебоев с поставками. Согласно иску цена на яйца этой фирмы увеличилась с примерно 1 доллара за 12 штук (одну упаковку) до 3,44 долларов. За манипулирование ценами власти требуют с фирмы компенсации более 100 тысяч долларов.Минтранс Италии предлагает бороться с эпидемией с помощью велосипедов – число велодорожек стоит увеличить, а жителей, которые будут покупать велосипеды и скутеры – поощрять, заявила министр ведомства Паола Де Микели. Велосипеды разгрузят скученност людей в том же общественном транспорте, тем более, при переходе ко второй фазе общенационального карантина власти ограничат заполняемость автобусов 50% от расчетной нормы. И использование исключительно личных автомобилей – не единственное решение.Меры изоляции в Индии сделали за короткое время то, чего не могли добиться экологи и правительство за десятки лет – реки Индии стали куда как чище после введения карантина. А в некоторые места Ганга оказались пригодными для безопасного купания, сообщает Hindustan Times. В Индии протекает шесть из 10 самых грязных рек мир. Согласно данным мониторинга рек, вода в реке Ганг стала гораздо чище, в некоторых местах она достигла уровня, пригодного для купания. После объявления карантина жители Индии стали публиковать фотографии чистых, нетронутых вод Ганга. Улучшилась и вода реки Джамна - очищение произошло прежде всего за счет сокращения мусора, а также за счет сокращения отходов, которые спускали в реку 28 промышленных предприятий. Именно блокировка показала основные источники загрязнения. Эксперты надеются, что правительство использует ситуацию с коронавирусом, чтобы изучить собранные данные во время блокировки и использовать их в своей экологической политике.Фото: sg.finance.yahoo.com