От коронавирусной инфекции дома лечатся 116 заразившихся

Всего в Липецкой области зарегистрировано 284 случая новой коронавирусной инфекции 64 человека выздоровели, 2 человека умерли, 218 продолжают лечение.

По состоянию на 14.00 25 апреля в больницах находятся: 102 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

177 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 116 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова — 15 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 591 человека. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.



За последние сутки в регионе зарегистрирован 21 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 13

г. Елец - 5

Долгоруковский район - 1

Задонский район - 1

Липецкий район - 1

