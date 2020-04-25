20 минут назад
От коронавирусной инфекции дома лечатся 116 заразившихся
Всего в Липецкой области зарегистрировано 284 случая новой коронавирусной инфекции 64 человека выздоровели, 2 человека умерли, 218 продолжают лечение.
177 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 116 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 15 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 591 человека. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
За последние сутки в регионе зарегистрирован 21 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 13
г. Елец - 5
Долгоруковский район - 1
Задонский район - 1
Липецкий район - 1
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