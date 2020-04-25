Общество

20 минут назад

От коронавирусной инфекции дома лечатся 116 заразившихся

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#коронавирус
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От коронавирусной инфекции дома лечатся 116 заразившихся

Всего в Липецкой области зарегистрировано 284 случая новой коронавирусной инфекции 64 человека выздоровели, 2 человека умерли, 218 продолжают лечение.

По состоянию на 14.00 25 апреля в больницах находятся: 102 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 
177 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 116 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова — 15 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 591 человека. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. 
 
За последние сутки в регионе зарегистрирован 21 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 
 
г. Липецк - 13 
г. Елец - 5 
Долгоруковский район - 1 
Задонский район - 1 
Липецкий район - 1
1 456
#коронавирус
2

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9 минут назад
А от трипера скока ?
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