60 фармацевтических холодильников передали в больницы Липецка благотворители

За счёт средств предпринимателей, перечисленных в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства, в Липецке закупили 60 фармацевтических холодильников на общую сумму свыше 2,3 миллиона рублей.

- Потребности учреждений здравоохранения не ограничиваются закупкой средств индивидуальной защиты. В сегодняшних условиях больницам крайне важно иметь современное оборудование для хранения лекарственных препаратов и биоматериалов. Преимущество закупленной техники – высокая точность соответствия установленному уровню температуры, повышенный срок службы и качество, - отмечает заместитель начальника регионального управления здравоохранения Владимир Шматко.



Решение о покупке фармацевтического оборудования было принято в соответствии с резолюцией заседания областного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, состоявшегося на прошлой неделе. Поставленную задачу выполнили оперативно. Специальные холодильники передали больнице скорой медицинской помощи. При передаче присутствовала глава Липецка Евгения Уваркина.



- Мы смогли это сделать благодаря нашим неравнодушным предпринимателям. За несколько недель на счёт Фонда перечислили почти восемь миллионов рублей. Огромное спасибо тем, кто помогает нам в это непростое время. Всем, кто перечисляет деньги, а также тем, кто поставляет необходимые медикаменты, оборудование и дезинфицирующие средства. Уверена, вместе мы быстрее выйдем из этой непростой ситуации, - отметила Евгения Уваркина.



В ближайшее время из БСМП холодильное оборудование передадут и другим медицинским учреждениям: областной клинической инфекционной больнице, городской больнице №4, Центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, кожно-венерологическому диспансеру, а также детскому санаторию «Мечта».



Как известно, с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией к предприятиям и организациям региона обратилась администрация Липецкой области. На призыв откликнулись свыше 20 предпринимателей. Суммы пожертвований, поступивших в Фонд, различные – от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей. Собранные средства будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

