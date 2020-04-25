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сегодня, 11:05

В московском музее Победы появилась онлайн-экспозиция посвященная герою-липчанину

3 349
#Флёров
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В московском музее Победы появилась онлайн-экспозиция посвященная герою-липчанину

Новую онлайн-экскурсию разместил Музей Победы на своем YouTube-канале

Виртуальные посетители московского музея Победы могут узнать об одном из самых удивительных экспонатов музея - дереве Флерова. Интернет-программа посвящена первому капитану "Катюш". Гид рассказывает о том, как немцы впервые встретились с установкой БМ-13 под Оршей и почему за легендарными "Катюшами" началась настоящая охота. Также зрители узнают о подвиге капитана Флерова и историю появления уникального экспоната в музее.

- Когда в начале 1990-х годов стало известно, что открывается наш музей и он собирает фонды, местные жители связались с нами и рассказали об этой реликвии, - отмечает экскурсовод Светлана Клевцовская. 

Формат виртуальной экскурсии позволит в мельчайших деталях рассмотреть подлинное свидетельство тех огненных лет - кусок дерева с вонзившейся в него железной деталью "Катюши". Гости узнают, что именно благодаря этой реликвии капитану Флерову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой России Иван Флёров является уроженцем села Двуречки Грязинского района. Известен как легендарный командир первой батареи "Катюш". Расчётная артиллерийская единица капитана Флёрова показала советскому командованию перспективность данного вида вооружения. Именно благодаря успехам Флёрова «Катюши» стали столь почитаемы в пехоте. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1963 года Иван Андреевич Флеров посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В 1995 году удостоен звания Героя России (посмертно). 

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#Флёров
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Комментарии (3)

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Гость

13 минут назад
Грамотеии...стыдоба. Орден Отечественной Войны ? какой степени...rатюши...Где Rедактор?
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военная инженерия

16 минут назад
у немцев была переносная ракетная установка залпового огня ,названная русскими "Ванюша"
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фокс

24 минуты назад
успехам Флёрова «Rатюши»
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