Шесть человек пострадали при жёсткой посадке Ми-26 на Ямале

В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе, по предварительной информации, пострадали шесть человек.

Об этом информирует Уральское следственное управление на транспорте СК России.



«По предварительной информации, пострадали шесть человек. Подробности произошедшего выясняются», — цитирует сообщение РИА Новости.



На место ЧП выехала следственная группа, проводится проверка.



Ранее в Единой диспетчерской службе сообщили, что вертолёт Ми-26, на борту которого находились восемь человек, совершил жёсткую посадку вблизи месторождения Русское на Ямале, сообщает RT.

