В мире

сегодня, 10:42

Число умерших от COVID-19 в США превысило 50 тысяч человек

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#коронавирус
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Число умерших от COVID-19 в США превысило 50 тысяч человек

По состоянию на 25 апреля более 51 тысячи человек умерли в США от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Более 16 тысяч человек умерли в штате Нью-Йорк, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Всего в США коронавирус обнаружили у 905 тысяч человек, из них 99 тысяч человек выздоровели.

В США от коронавируса умерли больше людей, чем в остальных странах. В Италии умерли более 25 тысяч человек, в Испании и Франции — более 22 тысяч человек в каждой из стран.

Во всем мире коронавирус обнаружили у более 2,8 миллиона человек, из них 197 тысяч умерли, 789 тысяч выздоровели, сообщает meduza.io

3 419
#коронавирус
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Комментарии (3)

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непосторонний

53 минуты назад
и это на всю америку! какая же это эпидемия?!
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Житель

сегодня, 11:09
При чем здесь США --что оправдание -что развалили медицину в своей стране РФ нет больниц --врачей --медикаментов и все платное. Уроды.
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Антисоветчик

сегодня, 10:58
А что вам дело до чужой страны. Вы про Россию, про Россию пишите и конкретно про Липецк, сколько уже умерло, сколько умрёт по прогнозам. Что вам дело в США, они там сами разберутся в своих проблемах. Их там 240 миллионов, а с нелегалами и вообще по 400 миллионов.
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