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Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

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Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор предлагает на начальном этапе выхода из самоизоляции разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 квадратных метров, где есть не более пяти столиков на 1-2 места, следует из рекомендаций ведомства, опубликованных на сайте.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.

"Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 квадратных метров при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1-2 посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее 1 метра)",- говорится в рекомендациях.

При этом массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки, должны быть запрещены, уточняется в материалах, сообщает realty.ria.ru

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