Безработный отнял на улице у прохожего 15 тысяч рублей

Сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого в совершении грабежа, произошедшего 21 апреля 2020 года воле дома по ул. Ферросплавной в Липецке - у 26-летнего мужчины открыто, с применением насилия неизвестный похитил деньги в сумме 15000 рублей.



По подозрению в грабеже задержан 34-летний неработающий житель Липецка. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



