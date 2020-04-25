Происшествия

28 минут назад

Безработный отнял на улице у прохожего 15 тысяч рублей

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#ограбление
Безработный отнял на улице у прохожего 15 тысяч рублей
Сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого в совершении грабежа, произошедшего 21 апреля 2020 года воле дома по ул. Ферросплавной в Липецке - у 26-летнего  мужчины открыто, с применением насилия неизвестный похитил деньги в сумме 15000 рублей.

По подозрению в грабеже задержан 34-летний неработающий житель Липецка. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

1 422
#ограбление

Комментарии (1)

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Ыыы

6 минут назад
Первый пошёл) Как закономерный итог самоизоляции)) скоро и возле пятёрочек за хлебушек будут бошки проламывать) а нелегалам ваще пофиг на всю * жрать хочется
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