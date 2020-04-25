Происшествия

30 минут назад

Липчанина ограбила собутыльница

282
#грабеж
Липчанина ограбила собутыльница
24 апреля в УМВД России по Липецку с заявлением об открытом хищении куртки, кошелька и банковских карт обратился 38-летний липчанин.

Участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении грабежа задержана неработающая 31-летняя жительница Усманского района.

В ходе проверки установлено, что потерпевший пригласил в свою квартиру для распития спиртных напитков женщину, с которой познакомился накануне.  Гостье очень понравилась куртка потерпевшего, и она попросила подарить ей эту куртку. Мужчина ответил отказом. Это возмутило подозреваемую. Применив физическую силу, она сняла с нового знакомого куртку и скрылась.

В УМВД России по  Липецку возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
282
#грабеж

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