Липчанина ограбила собутыльница

24 апреля в УМВД России по Липецку с заявлением об открытом хищении куртки, кошелька и банковских карт обратился 38-летний липчанин.



Участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении грабежа задержана неработающая 31-летняя жительница Усманского района.



В ходе проверки установлено, что потерпевший пригласил в свою квартиру для распития спиртных напитков женщину, с которой познакомился накануне. Гостье очень понравилась куртка потерпевшего, и она попросила подарить ей эту куртку. Мужчина ответил отказом. Это возмутило подозреваемую. Применив физическую силу, она сняла с нового знакомого куртку и скрылась.



В УМВД России по Липецку возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

