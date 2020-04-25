За кражу компьютера и телевизора задержаны безработные

Преступление раскрыл участковый

В полицию обратилась 49-летняя жительница Тербунского района, которая сообщила, что неизвестные воспользовались её отсутствием дома и совершили кражу телевизора и компьютера.



Участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении преступления установлены личности подозреваемых. Ими оказались неработающие местные граждане. Одному из них 50 лет, другому 36. Похищенное изъято.



Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

