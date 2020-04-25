Происшествия

33 минуты назад

За кражу компьютера и телевизора задержаны безработные

267
#кража
За кражу компьютера и телевизора задержаны безработные

Преступление раскрыл участковый

В полицию обратилась 49-летняя жительница Тербунского района, которая сообщила, что неизвестные воспользовались её отсутствием дома и  совершили кражу телевизора и компьютера.

Участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении преступления установлены личности подозреваемых. Ими оказались  неработающие  местные граждане. Одному из них 50 лет, другому 36. Похищенное изъято.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное  ч.3 ст.158 УК РФ  «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.                                     
267
#кража

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