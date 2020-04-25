В Липецке задержаны двое с наркотиками

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Липецку в ходе патрулирования жилого массива по подозрению в употреблении и хранении наркотических средств был остановлен, задержан и доставлен в дежурную часть неработающий ранее судимый 32-летний житель Данкова. В ходе личного досмотра у гражданина обнаружено и изъято 0,97 грамм наркотического вещества.



Так же сотрудниками патрульно-постовой службы полиции была задержана 18-летняя жительница областного центра, у которой в ходе проведенного досмотра обнаружено и изъято 1,53 грамма наркотического вещества.



Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.



Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, сообщили в УМВД России по Липецку.

