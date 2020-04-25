Общество
сегодня, 09:23
Евгения Уваркина предложила помочь с уплатой штрафа зоозащитнице
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Мэр Липецка также обсудила с Екатериной Бильбао создание муниципального приюта для животных
Как сообщал GOROD48, в мировом суде Октябрьского судебного округа Липецка прошел суд над Екатериной Бильбао. Известную липецкую зоозащитницу, руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения», обвинили по ст. 13.15 КоАП РФ («злоупотребление свободой массовой информации»). Поводом для судебного преследования стало ее размещенное в Сети видеообращение к неравнодушным россиянам, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств, не обеспечены условия для нормальной работы врачей.
В свою очередь, главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина записала ответное видео, отметив, что о состоянии больницы не может судить человек, «не работающий с нами плечом к плечу».
Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол. Зоозащитницу оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Вчера с зоозащитницей встретилась мэр Липецка Евгения Уваркина, о чем сообщила на своей странице в Фейсбук:
"Встретилась с известной липецкой зоозащитницей Екатериной Бильбао. Недавно она разместила в социальных сетях обращение - попросила липчан помочь инфекционной больнице и объявила сбор средств. Но оказалось, что у медиков нет потребности в том, о чем Екатерина говорила в своём видео. Так вроде бы доброе дело дошло до суда - Екатерину обвинили в распространении фейковой информации, суд наложил на неё штраф в размере 30 тысяч рублей.
⠀
Понимаю, что у Екатерины были исключительно благие намерения, но желание помочь было реализовано, на мой взгляд, неправильно. Мне кажется, в первую очередь нужно было связаться с представителями больницы или органами власти и выяснить реальную потребность. К сожалению, она так не сделала.
⠀
Штраф серьёзный, но это необходимая мера. Сегодня сложилась очень сложная ситуация, участились случаи мошенничества и обмана людей, поэтому за распространение недостоверной информации наказывать нужно. Тем не менее, я понимаю, что Екатерина старалась помочь от чистого сердца, просто сделала это неправильно. Поэтому я считаю, что нужно помочь оплатить ей штраф. Думаю, так будет правильно.
⠀
Также мы обсудили с Екатериной возможность создания в Липецке муниципального приюта для животных. Знаю, с каким теплом и любовью она относится к бездомным животным, и мне бы очень хотелось, чтобы в нашем городе этим занимался человек, который готов это делать со всей душой.
В свою очередь, главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина записала ответное видео, отметив, что о состоянии больницы не может судить человек, «не работающий с нами плечом к плечу».
Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол. Зоозащитницу оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Вчера с зоозащитницей встретилась мэр Липецка Евгения Уваркина, о чем сообщила на своей странице в Фейсбук:
"Встретилась с известной липецкой зоозащитницей Екатериной Бильбао. Недавно она разместила в социальных сетях обращение - попросила липчан помочь инфекционной больнице и объявила сбор средств. Но оказалось, что у медиков нет потребности в том, о чем Екатерина говорила в своём видео. Так вроде бы доброе дело дошло до суда - Екатерину обвинили в распространении фейковой информации, суд наложил на неё штраф в размере 30 тысяч рублей.
⠀
Понимаю, что у Екатерины были исключительно благие намерения, но желание помочь было реализовано, на мой взгляд, неправильно. Мне кажется, в первую очередь нужно было связаться с представителями больницы или органами власти и выяснить реальную потребность. К сожалению, она так не сделала.
⠀
Штраф серьёзный, но это необходимая мера. Сегодня сложилась очень сложная ситуация, участились случаи мошенничества и обмана людей, поэтому за распространение недостоверной информации наказывать нужно. Тем не менее, я понимаю, что Екатерина старалась помочь от чистого сердца, просто сделала это неправильно. Поэтому я считаю, что нужно помочь оплатить ей штраф. Думаю, так будет правильно.
⠀
Также мы обсудили с Екатериной возможность создания в Липецке муниципального приюта для животных. Знаю, с каким теплом и любовью она относится к бездомным животным, и мне бы очень хотелось, чтобы в нашем городе этим занимался человек, который готов это делать со всей душой.
32 1711
баранов стадо
Липецкий
Страна дураков
Галина
Мэр одета как на картошку
Солдат
Animal planet.
Липчанин
КОЛЛЕГИ, ЭТО ПИПЕЦ
Для мэра сообщение