Общество

сегодня, 09:23

Евгения Уваркина предложила помочь с уплатой штрафа зоозащитнице

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#фейк #штраф #зоозащитница #
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Евгения Уваркина предложила помочь с уплатой штрафа зоозащитнице

Мэр Липецка также обсудила с Екатериной Бильбао создание муниципального приюта для животных

Как сообщал GOROD48, в мировом суде Октябрьского судебного округа Липецка прошел суд над Екатериной Бильбао. Известную липецкую зоозащитницу, руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения», обвинили по ст. 13.15 КоАП РФ («злоупотребление свободой массовой информации»). Поводом для судебного преследования стало ее размещенное в Сети видеообращение к неравнодушным россиянам, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств, не обеспечены условия для нормальной работы врачей.

В свою очередь, главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина записала ответное видео, отметив, что о состоянии больницы не может судить человек, «не работающий с нами плечом к плечу».

Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол. Зоозащитницу оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Вчера с зоозащитницей встретилась мэр Липецка Евгения Уваркина, о чем сообщила на своей странице в Фейсбук:

"Встретилась с известной липецкой зоозащитницей Екатериной Бильбао. Недавно она разместила в социальных сетях обращение - попросила липчан помочь инфекционной больнице и объявила сбор средств. Но оказалось, что у медиков нет потребности в том, о чем Екатерина говорила в своём видео. Так вроде бы доброе дело дошло до суда - Екатерину обвинили в распространении фейковой информации, суд наложил на неё штраф в размере 30 тысяч рублей.

Понимаю, что у Екатерины были исключительно благие намерения, но желание помочь было реализовано, на мой взгляд, неправильно. Мне кажется, в первую очередь нужно было связаться с представителями больницы или органами власти и выяснить реальную потребность. К сожалению, она так не сделала.

Штраф серьёзный, но это необходимая мера. Сегодня сложилась очень сложная ситуация, участились случаи мошенничества и обмана людей, поэтому за распространение недостоверной информации наказывать нужно. Тем не менее, я понимаю, что Екатерина старалась помочь от чистого сердца, просто сделала это неправильно. Поэтому я считаю, что нужно помочь оплатить ей штраф. Думаю, так будет правильно.

Также мы обсудили с Екатериной возможность создания в Липецке муниципального приюта для животных. Знаю, с каким теплом и любовью она относится к бездомным животным, и мне бы очень хотелось, чтобы в нашем городе этим занимался человек, который готов это делать со всей душой.
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#фейк #штраф #зоозащитница #
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Комментарии (32)

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баранов стадо

32 секунды назад
Animal planet., в отличие от тебя и твоих кумиров нефть не жрем
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Липецкий

48 секунд назад
Уваркина как дворовая девка сидит. Позорище. Забежала мимо в мэрию с утречка... Показалась... Потом по рынку ещё метнулась, репортаж записали, галочку поставили, а дальше прямиком в ТРИО миллиарды считать.... Тошнит от показухи....
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Страна дураков

1 минуту назад
Согласна одеваться за раз оставлять 600к есть деньги 30 для неё мусор! Пусть народу помогает !Липчанин,
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Галина

4 минуты назад
Читаю коменты и удивляюсь... посмотрите на себя, а потом судите об Уваркиной. Да дресс код для чиновников никто не отменял это точно. Но меня удивило не это. Госпожа Екатерина Бильбао разместила заведомо ложную информацию как частное лицо, а не как представитель юридического лица... и непонятна позиции Уваркиной в данном случае. Это первое. А второе... администрация города не ведет в настоящее время прием граждан из-за введенного режима самоизоляции.... так каким-же образом Екатерина Бильбао оказалась на личном приему у Уваркиной. Так кто из них нарушил закон... похоже обе.
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Мэр одета как на картошку

6 минут назад
Переоденьте мэра! 50 лет! Стиль должен быть официальный. Тем более приём ведётс фото и видео. Форма одежды как на картошку....
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Солдат

10 минут назад
Я смотрю там у них в мэрии кризис не чувствуется ! Телик в полстены, ковер персидский тканый, мэрша сидит чуть ли ноги не на стол кладет. А я седня 3 000 занял пожрать! Лысый там случайно не хочет денег раздать? Телик продали бы с ковром, вот и бабло
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Animal planet.

17 минут назад
Вы на себя посмотрите,как вы одеты,голодранцы. Ваш уровень все по 500 и Планета,или как он там называется,где торгуют дешевой и вонючей одеждой. И вы туда ходите толпами,стадо баранов.
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Липчанин

18 минут назад
Пусть Уваркина из личных денег уплатить штраф за виновную...
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КОЛЛЕГИ, ЭТО ПИПЕЦ

19 минут назад
Да со вкусом у нашего мэра не все так просто, все таки чиновник и ЕЩЕ НА ПРИЕМЕ ГРАЖДАН у нее определенный должен быть стиль одежды , ОНА ЧТО СОБРАЛАСЬ НА ДИСКОТЕКУ В НИЖНИЙ ПАРК!
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Для мэра сообщение

19 минут назад
Есть определенный дресс-код для лиц, занимающих высокие должности...соблюдайте его, иначе серьезно сложно такого человека воспринимать...а еще эта история с матом ужасная
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