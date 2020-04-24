Общество
7 минут назад
Реконструкция Баумана внесёт изменения в схемы движения общественного транспорта
Изменения маршрутов вступят в силу с 1 мая после перекрытия улицы Баумана на реконструкцию.
В связи c реконструкцией улицы Баумана в Липецке и ее перекрытием с 1 мая и до окончания работ схемы движения отдельных муниципальных маршрутов изменятся, сообщили в городском департаменте транспорта.
Так, автобусы по маршрутам №№ 24, 24А будут ехать до А/с «Сокол».
Автобусы №№ 324, 352 поедут до Чаплыгинского шоссе по схеме: в направлении к Чаплыгинскому шоссе «… – пл. Заводская –ул. Пожарского – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») - Чаплыгинское шоссе»; в направлении площади Заводской: «Чаплыгинское шоссе – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») – ул. Доменщиков - ул. Ушинского - …».
12-й маршрут пойдет по схеме: «… – пл. Заводская –ул. Ушинского - ул. Пожарского – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») - Чаплыгинское шоссе» (в прямом и обратном направлениях). При этом работа муниципального маршрута № 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков» будет временно приостановлена, а выпуск транспортных средств на маршруте № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе» будет увеличен для сохранения существующих интервалов на сопряженных участках улично-дорожной сети.
Автобусы №№ 33, 33А поедут до остановочного пункта «ул. Доменщиков». Вместе с тем в период реконструкции эти маршруты по обеим схемам пройдут через Петровский рынок.
Движение автобусов по муниципальным маршрутам №№ 39, 44, а также по садоводческому маршруту № 64 (после его открытия) будет осуществляться через Окружное шоссе по схемам: в направлении к Чаплыгинскому шоссе «А/с «Сокол» – ул. Пожарского – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») - далее по маршрутам»; в направлении площади Заводской «…. – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») – ул. Доменщиков - ул. Ушинского – А/с «Сокол». При этом часть рейсов на маршрутах №№ 39, 44 в межпиковое время будет осуществляться до ул. Доменщиков в целях сохранения существующих в настоящее время интервалов.
Вместе с тем в целях обеспечения транспортного обслуживания частного сектора в районе улицы Баумана на период реконструкции будет организован временный маршрут № 90 «Автостанция «Сокол» - ул. Бабушкина – пл. Горскова – Автостанция «Сокол»».
Маршрут автобуса пройдет по кольцевой схеме «А/с «Сокол» - ул. Бабушкина – разворот у Троицкой церкви – ул. Бабушкина – ул. Пожарского – пер. Ивана Франко – ул. Ушинского – пл. Заводская – ул. Ковалева (разворот) – пл. Заводская – А/с «Сокол». Оплата проезда - в соответствии с установленными тарифами.
На остановочном пункте «ул. Баумана» с автобусов №№ 24, 24а, 33 можно будет пересесть на автобусы маршрута № 12 для проезда к Чаплыгинскому шоссе без дополнительной оплаты.Для этого пассажир предъявит билета оплаты проезда со временем открытия билета не ранее 1 часа назад текущего дня. Те же условия действительны при проезде от Чаплыгинского шоссе к площади Заводской на автобусах маршрута № 12 для пересадки в транспортные средства маршрутов №№ 24, 24а, 33.
На остановочном пункте «ул. Баумана» с автобуса маршрута № 90 и обратно возможно будет пересесть на автобусы маршрутов №№ 12, 24, 24а, 33 также без дополнительной платы при условии предъявления билета оплаты проезда со временем открытия билета не ранее 1 часа назад текущего дня.
Расписания маршрутов №№ 12, 24, 24а, 33, 90 будут максимально синхронизированы между собой для осуществления комфортной пересадки пассажиров и уменьшения времени ожидания.
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов будет размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
Так, автобусы по маршрутам №№ 24, 24А будут ехать до А/с «Сокол».
Автобусы №№ 324, 352 поедут до Чаплыгинского шоссе по схеме: в направлении к Чаплыгинскому шоссе «… – пл. Заводская –ул. Пожарского – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») - Чаплыгинское шоссе»; в направлении площади Заводской: «Чаплыгинское шоссе – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») – ул. Доменщиков - ул. Ушинского - …».
12-й маршрут пойдет по схеме: «… – пл. Заводская –ул. Ушинского - ул. Пожарского – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») - Чаплыгинское шоссе» (в прямом и обратном направлениях). При этом работа муниципального маршрута № 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков» будет временно приостановлена, а выпуск транспортных средств на маршруте № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе» будет увеличен для сохранения существующих интервалов на сопряженных участках улично-дорожной сети.
Автобусы №№ 33, 33А поедут до остановочного пункта «ул. Доменщиков». Вместе с тем в период реконструкции эти маршруты по обеим схемам пройдут через Петровский рынок.
Движение автобусов по муниципальным маршрутам №№ 39, 44, а также по садоводческому маршруту № 64 (после его открытия) будет осуществляться через Окружное шоссе по схемам: в направлении к Чаплыгинскому шоссе «А/с «Сокол» – ул. Пожарского – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») - далее по маршрутам»; в направлении площади Заводской «…. – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») – ул. Доменщиков - ул. Ушинского – А/с «Сокол». При этом часть рейсов на маршрутах №№ 39, 44 в межпиковое время будет осуществляться до ул. Доменщиков в целях сохранения существующих в настоящее время интервалов.
Вместе с тем в целях обеспечения транспортного обслуживания частного сектора в районе улицы Баумана на период реконструкции будет организован временный маршрут № 90 «Автостанция «Сокол» - ул. Бабушкина – пл. Горскова – Автостанция «Сокол»».
Маршрут автобуса пройдет по кольцевой схеме «А/с «Сокол» - ул. Бабушкина – разворот у Троицкой церкви – ул. Бабушкина – ул. Пожарского – пер. Ивана Франко – ул. Ушинского – пл. Заводская – ул. Ковалева (разворот) – пл. Заводская – А/с «Сокол». Оплата проезда - в соответствии с установленными тарифами.
На остановочном пункте «ул. Баумана» с автобусов №№ 24, 24а, 33 можно будет пересесть на автобусы маршрута № 12 для проезда к Чаплыгинскому шоссе без дополнительной оплаты.Для этого пассажир предъявит билета оплаты проезда со временем открытия билета не ранее 1 часа назад текущего дня. Те же условия действительны при проезде от Чаплыгинского шоссе к площади Заводской на автобусах маршрута № 12 для пересадки в транспортные средства маршрутов №№ 24, 24а, 33.
На остановочном пункте «ул. Баумана» с автобуса маршрута № 90 и обратно возможно будет пересесть на автобусы маршрутов №№ 12, 24, 24а, 33 также без дополнительной платы при условии предъявления билета оплаты проезда со временем открытия билета не ранее 1 часа назад текущего дня.
Расписания маршрутов №№ 12, 24, 24а, 33, 90 будут максимально синхронизированы между собой для осуществления комфортной пересадки пассажиров и уменьшения времени ожидания.
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов будет размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.