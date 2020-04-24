«Пятерочка» поддержала больницы и лаборатории Липецка

Торговая сеть «Пятёрочка» начала бесплатно доставлять наборы для перекуса в больницы и лаборатории, которые проводят исследования по коронавирусу, в Липецкой области. Первые наборы уже сегодня направились сотрудникам областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.



Наборы для перекуса торговая сеть будет каждую неделю до конца мая направлять для поддержки медицинских работников в период повышенной нагрузки. Доставку в каждое учреждение осуществляют волонтёры одного из благотворительных фондов и партнеры торговой сети с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа.



Всего сотрудники более 60 медицинских учреждений в 28 регионах России получили наборы из чая, кофе и кондитерских изделий. Общий вес продуктов превышает 600 кг.



