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38 минут назад

Липецкая вечЁрка: горячие батареи, будущее рынка и самоизоляция со спецэффектами

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: горячие батареи, будущее рынка и самоизоляция со спецэффектами

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 24 апреля.

Больше всего откликов сегодня получила новость про завершение отопительного сезона. Неустойчивая погода пока не позволяет отключить отопление в домах липчан. В соответствии с постановлением правительства, регламентирующим условия начала и завершения отопительного сезона, среднесуточная температура воздуха в городе должна на протяжении пяти суток не опускаться ниже +8С. Пока таких температурных показателей нет.

Жарко в условиях самоизоляции может быть не только от горячих батарей. Например, один из жителей микрорайона «Университетский» в Липецке устроил вечернюю дискотеку. Для этого липчанин запустил из окна своей квартиры световое шоу и включил музыку. Соседи позитивно оценили незапланированную вечеринку.

Тем временем в Липецке готовятся к ослаблению режима самоизоляции и возвращению торговли в привычное русло. Сегодня глава Липецка проинспектировала работу Центрального рынка. Там Евгения Уваркина учила продавцов пользоваться масками. Глава города передала директору рынка настоятельную просьбу губернатора убрать с глаз автофургоны и лотки с карпом и белым амуром в другое место, чтобы не портить подход к площади Победы. Также руководство области и города желало бы видеть продолжение начатой в прошлом году реконструкции рынка.

И о главном. 24 апреля в Липецкой области выявлены еще 25 случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие получают необходимую медицинскую помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлены 263 случая заражения коронавирусной инфекцией. 64 человека выздоровели, два человека умерли.
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#вечёрка
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Комментарии (3)

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Нагорело

17 минут назад
Нагорело, или это Короновитен 2020
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Нагорело

20 минут назад
Блин горелый, а как насчёт Новитен вместо ЛЭСК
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Блин горелый

33 минуты назад
ЭкоПром совсем охренел - на их 80 рэ еще + 30, хотя в прошлом месяце было +25! Предлагаю этому дерьму платить только тариф!
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