Ещё два человека в Липецкой области излечились от коронавируса

В больницах остаются 100 человек с COVID-19.

Сегодня еще два человека выписались из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный штаб по недопущению распространения инфекции. С начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 263 случая новой коронавирусной инфекции 64 человека выздоровели, два человека умерли, 197 продолжают лечение.



По состоянию на три часа дня 24 апреля в больницах Липейцка и Ельца находятся 100 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 177 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 97 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 595 человек.



За последние сутки в регионе зарегистрированы 25 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 12;



Елец - 1;



Воловский район - 2;



Грязинский район - 1;



Данковский район - 1;



Добринский район - 3;



Лев-Толстовский район - 3;



Липецкий район - 1;



Усманский район - 1.



По состоянию на 24 апреля в области на коронавирус обследованы 14 111 человек, в том числе за последние сутки - 910.

