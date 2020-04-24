Здоровье

21 минуту назад

Ещё два человека в Липецкой области излечились от коронавируса

2 333
#коронавирус
Ещё два человека в Липецкой области излечились от коронавируса

В больницах остаются 100 человек с COVID-19.

Сегодня еще два человека выписались из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный штаб по недопущению распространения инфекции. С начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 263 случая новой коронавирусной инфекции 64 человека выздоровели, два человека умерли, 197 продолжают лечение. 
 
По состоянию на три часа дня 24 апреля в больницах Липейцка и Ельца находятся 100 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 177 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 97 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 595 человек. 
 
За последние сутки в регионе зарегистрированы 25 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 
 
Липецк - 12;
 
Елец - 1; 

Воловский район - 2; 

Грязинский район - 1; 

Данковский район - 1; 

Добринский район - 3; 

Лев-Толстовский район - 3; 

Липецкий район - 1; 

Усманский район - 1.

По состоянию на 24 апреля в области на коронавирус обследованы 14 111 человек, в том числе за последние сутки - 910.
2 333
#коронавирус

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

6 минут назад
Дам на клыка за банку консервов
ответить

Ч

11 минут назад
И это хорошо !!!
ответить

Еще в рубрике

Большинство заболевших COVID-19 выявляют в Липецке
#коронавирус
54
Большинство заболевших COVID-19 выявляют в Липецке

20.04.2020 15:45

Здоровье
Главный врач больницы «Липецк-Мед» прокомментировала фото с «червивой рыбой»
#здравоохранение #больничное питание
286
Главный врач больницы «Липецк-Мед» прокомментировала фото с «червивой рыбой»

20.04.2020 13:20

Общество
В Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19
#коронавирус
103
В Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19

18.04.2020 12:44

Здоровье
Попавшая в больницу в Пермском крае девушка не уверена, что привезла коронавирус из Липецка
#коронавирус #сидимдома
43
Попавшая в больницу в Пермском крае девушка не уверена, что привезла коронавирус из Липецка

17.04.2020 23:06

Общество
Два сотрудника облздрава могут быть больны коронавирусом
#коронавирус
96
Два сотрудника облздрава могут быть больны коронавирусом

14.04.2020 13:58

Здоровье
В Липецкой области сделали 6,5 тысячи тестов на коронавирус
#Коронавирус
16
В Липецкой области сделали 6,5 тысячи тестов на коронавирус

13.04.2020 14:49

Здоровье