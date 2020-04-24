Здоровье
21 минуту назад
Ещё два человека в Липецкой области излечились от коронавируса
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В больницах остаются 100 человек с COVID-19.
Сегодня еще два человека выписались из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный штаб по недопущению распространения инфекции. С начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 263 случая новой коронавирусной инфекции 64 человека выздоровели, два человека умерли, 197 продолжают лечение.
По состоянию на три часа дня 24 апреля в больницах Липейцка и Ельца находятся 100 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 177 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 97 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 595 человек.
За последние сутки в регионе зарегистрированы 25 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 12;
Елец - 1;
Воловский район - 2;
Грязинский район - 1;
Данковский район - 1;
Добринский район - 3;
Лев-Толстовский район - 3;
Липецкий район - 1;
Усманский район - 1.
По состоянию на 24 апреля в области на коронавирус обследованы 14 111 человек, в том числе за последние сутки - 910.
По состоянию на три часа дня 24 апреля в больницах Липейцка и Ельца находятся 100 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 177 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 97 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 595 человек.
За последние сутки в регионе зарегистрированы 25 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 12;
Елец - 1;
Воловский район - 2;
Грязинский район - 1;
Данковский район - 1;
Добринский район - 3;
Лев-Толстовский район - 3;
Липецкий район - 1;
Усманский район - 1.
По состоянию на 24 апреля в области на коронавирус обследованы 14 111 человек, в том числе за последние сутки - 910.
2 333
Перри Мейсон
Ч