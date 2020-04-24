Спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой с четырьмя детьми забаррикадировался дебошир

Дебошира задержали полицейские, его жену с травмами от побоев врачи «скорой» доставили в больницу. Дети остались с родственниками.

Поздним вечером 23 апреля городские спасатели выезжали на улицу Филипченко, чтобы вскрыть дверь квартиры, в которой забаррикадировался с четырьмя детьми пьяный дебошир. Пьяного мужчину доставили в отдел полиции, его жену госпитализировали с побоями. Дети остались с родственниками.



- 23 апреля управлением по делам ГО и ЧС Липецка зафиксированы два семейных конфликта. По сравнению с воскресеньем 19 апреля, когда операторы системы «112» приняли и передали в полицию 17 подобных вызовов (антирекорд с начала года), активность домашних тиранов снизилась. К сожалению, не всех, - сообщили в пресс-службе управления.



Судя по последним сообщениям на «112», режим самоизоляции отражается не только на отношениях внутри семьи. Кто-то начинает нервничать и бесконечно звонить по номеру «112», как например, женщина из Сырского Рудника. До двух часов ночи она сигнализировала об отсутствии наружного освещения на улице Ангарской, при этом делая неожиданный вывод об отключении света в ночное время по всему городу. Как пояснили в муниципальном «Липецкгорсвете», на нескольких улицах Сырского Рудника перебои были связаны с аварийной ситуацией, которую устраняли бригады энергетической компании. Отключены лишь несколько скверов и бульваров, где прогулки сейчас не разрешаются. На остальных территориях Липецка системы освещения работают в штатном режиме.



И уж совсем неожиданный звонок был принят вчера от сотрудницы одной из управляющих компаний, зашедшей для уборки в подъезд многоквартирного дома и обнаружившей там кошку. К оператору «112» она обращалась с вопросом: «Что делать, чтобы прогнать животное?».





