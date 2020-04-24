Общество
сегодня, 15:13
Ярмарки откроют 27 апреля
Разрешено возобновление торговли.
Глава Лебедянского района Игорь Алтухов через социальные сети объявил о возобновлении работы различных ярмарок.
- Да, ярмарки с 27 апреля продолжат свою работу после приостановления деятельности, - подтвердили в администрации Липецкой области.
Напомним, вчера на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов сообщил о постепенном ослаблении режима самоизоляции.
- Да, ярмарки с 27 апреля продолжат свою работу после приостановления деятельности, - подтвердили в администрации Липецкой области.
Напомним, вчера на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов сообщил о постепенном ослаблении режима самоизоляции.
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