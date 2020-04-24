Общество

сегодня, 15:13

Ярмарки откроют 27 апреля

21 2180
#ярмарка #торговля
2
Ярмарки откроют 27 апреля

Разрешено возобновление торговли.

Глава Лебедянского района Игорь Алтухов через социальные сети объявил о возобновлении работы различных ярмарок.



- Да, ярмарки с 27 апреля продолжат свою работу после приостановления деятельности, - подтвердили в администрации Липецкой области.

Напомним, вчера на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов сообщил о постепенном ослаблении режима самоизоляции. 
21 2180
#ярмарка #торговля
2

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Человек

3 минуты назад
Человеку ты по ходу правда пережрал или перекурил
ответить

Ч

6 минут назад
" Человек " , Вы слишком резкие в высказываниях . Указали бы человеку на ошибку и , - баста . Зря Вы так .
ответить

Перри Мейсон

6 минут назад
Дам на клыка за банку консервов
ответить

Перри Мейсон

8 минут назад
Человек , хочешь я тебя поимею в миссионерской позе за банку консервов вместе с твоей роднёй?
ответить

Жесть

8 минут назад
Вы там ку ку Софсем? Или у нашей власти коронавирус головного мозга? Сначала Все закрыли, без Масок Никуда нельзя зайти, пропуска ввели! А теперь бац, оказывается не так уж все и плохо! И заразится можно от дур которые за штанами или ещё каким дерьмом на рынки и ярмарки сходят !! Где логика в действиях нашего правителя ??
ответить

Человек

14 минут назад
Гость, тебе же было сказано: "Убейся об стену", слушай старших, чмо. Не можешь об стену, тогда выйди в окно вместе со всей своей роднёй.
ответить

Гость

21 минуту назад
Человек- ярморки, обоссысь и растворись
ответить

Гость

23 минуты назад
Нельзя ничего открывать! Потому что меры предосторожности не соблюдает никто! Зайдите в любой магазин и убедитесь в этом. Стоишь на кассе а сзади овца из сельпо в затылок тебе дышит и линию дистанции в упор не видит
ответить

Ммм

25 минут назад
Коек теперь хватит на всех! Не переживайте.
ответить

Друггг

26 минут назад
Идиоты... С каждым днем все больше выявляют случаев заражения. А они ярмарки открывают..
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В микрорайоне «Елецкий» чиновники нашли работающее с нарушением кафе
#коронавирус #штраф
14
В микрорайоне «Елецкий» чиновники нашли работающее с нарушением кафе

сегодня, 15:12

Общество
Бар лишили лицензии за то, что он продавал мало спиртного
#Спиртное #торговля #лицензия
4
Бар лишили лицензии за то, что он продавал мало спиртного

сегодня, 15:02

Общество
Евгения Уваркина учила продавцов Центрального рынка пользоваться масками
#коронавирус #торговля
57
Евгения Уваркина учила продавцов Центрального рынка пользоваться масками

сегодня, 14:49

Общество
На региональных трассах Липецкой области готовы к работе камеры фотовидеофиксации
#дорожные камеры
12
На региональных трассах Липецкой области готовы к работе камеры фотовидеофиксации

сегодня, 13:13

Общество
Перекрытие улицы Баумана: схемы объезда, введение ограничений движения и дополнительные остановки
#улица Баумана #реконструкция
17
Перекрытие улицы Баумана: схемы объезда, введение ограничений движения и дополнительные остановки

сегодня, 13:02

Общество
«У нас будут обручальные маски!»
#свадьба #самоизоляция
«У нас будут обручальные маски!»

сегодня, 12:13

Общество