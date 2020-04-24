Ярмарки откроют 27 апреля

Разрешено возобновление торговли.

Глава Лебедянского района Игорь Алтухов через социальные сети объявил о возобновлении работы различных ярмарок.- Да, ярмарки с 27 апреля продолжат свою работу после приостановления деятельности, - подтвердили в администрации Липецкой области.Напомним, вчера на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов сообщил о постепенном ослаблении режима самоизоляции.