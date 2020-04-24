В микрорайоне «Елецкий» чиновники нашли работающее с нарушением кафе

В «Шампуре» не оказалось ни термометра для контроля здоровья персонала, ни журнала проведения дезинфекции помещения.

Сегодня начальник отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Людмила Некрасова со своим коллегой проверила функционирование в режиме самоизоляции работу предприятий общественного питания в микрорайоне «Елецкий».В пивбар «Бавария» чиновники не попали - он оказался закрытым, хотя его деятельность вызывала нарекания жителей ближайших домов. Зато открытым оказался «Шампур», предприятие общественного питания, которое в согласии со 159-м «антикоронавирусным» постановлением губернатора должно работать исключительно на доставку товара под заказ.Чиновники не увидели в этом «кавказском бистро» людей, но сделали вывод о том, что «Шампур» работает с нарушением этого постановления. Например, сотрудница кафе не смогла предъявить контролерам ни журнала проверки состояния здоровья персонала, ни журнала дезинфекции. Оба эти обязательные в условиях работы в эпидемию коронавирусной инфекции в кафе отсутствовали. Из пояснений продавца следовало, что журналы есть, но они хранятся в квартире собственника заведения. Также не нашлось в кафе и термометра, которым раз в шесть часов нужно мерить температуру персонала.- Мы не требуем чего-то сверх того, что бизнес должен делать по 159-му постановлению главы региона. Но здесь мы увидели сразу несколько нарушений этого документа. Был бы с нами сотрудник Роспотребнадзора, он вообще бы закрыл кафе, так как под потолком висят клейкие ленты с прилипшими к ним мухами. Это свидетельствует об антисанитарии в помещении, где готовят пищу для людей, - сказала Людмила Некрасова.Очевидно, собственник «Шампура» будет привлечен к административной ответственности за выявленные нарушения. Соответствующая судебная практика в регионе есть. Ему грозит штраф в размере от 15 тысяч рублей.