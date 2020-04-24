Общество

сегодня, 15:12

В микрорайоне «Елецкий» чиновники нашли работающее с нарушением кафе

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#коронавирус #штраф
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В микрорайоне «Елецкий» чиновники нашли работающее с нарушением кафе

В «Шампуре» не оказалось ни термометра для контроля здоровья персонала, ни журнала проведения дезинфекции помещения.

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Сегодня начальник отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Людмила Некрасова со своим коллегой проверила функционирование в режиме самоизоляции работу предприятий общественного питания в микрорайоне «Елецкий».

В пивбар «Бавария» чиновники не попали - он оказался закрытым, хотя его деятельность вызывала нарекания жителей ближайших домов. Зато открытым оказался «Шампур», предприятие общественного питания, которое в согласии со 159-м «антикоронавирусным» постановлением губернатора должно работать исключительно на доставку товара под заказ.

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Чиновники не увидели в этом «кавказском бистро» людей, но сделали вывод о том, что «Шампур» работает с нарушением этого постановления. Например, сотрудница кафе не смогла предъявить контролерам ни журнала проверки состояния здоровья персонала, ни журнала дезинфекции. Оба эти обязательные в условиях работы в эпидемию коронавирусной инфекции в кафе отсутствовали. Из пояснений продавца следовало, что журналы есть, но они хранятся в квартире собственника заведения. Также не нашлось в кафе и термометра, которым раз в шесть часов нужно мерить температуру персонала.

- Мы не требуем чего-то сверх того, что бизнес должен делать по 159-му постановлению главы региона. Но здесь мы увидели сразу несколько нарушений этого документа. Был бы с нами сотрудник Роспотребнадзора, он вообще бы закрыл кафе, так как под потолком висят клейкие ленты с прилипшими к ним мухами. Это свидетельствует об антисанитарии в помещении, где готовят пищу для людей, - сказала Людмила Некрасова.

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Очевидно, собственник «Шампура» будет привлечен к административной ответственности за выявленные нарушения. Соответствующая судебная практика в регионе есть. Ему грозит штраф в размере от 15 тысяч рублей.
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#коронавирус #штраф
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Комментарии (14)

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Как гость
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Ой ой

4 минуты назад
Блин, чо Бавария закрыта?? Почему бокова не пустила чинуш???
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Липчанин

4 минуты назад
Журналы ей подай. Маску правильно одень, овца!
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123

5 минут назад
В любом общепите должен быть журнал учёта дезинфицирующих средств.
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Жизнь

13 минут назад
Какие подлецы, тут не поспорить. Вот смотрю на нашего губернатора и он каждый раз в разной одежде . Такое ощущение что он на работу как на * ходит.
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Гость

16 минут назад
Анна, какой шашлык? Пандемия в стране и твоём городе, это может быть последний шашлык в твоей жизни! Давай я тебя лучше разок лупану в миссионерской позе за банку консервов
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гость

26 минут назад
за такие деньги,какие получает управление,можно работать.Взять и высчитать с них по 15 тыс.в месяц,посмотрели,как людей грабить.Бог всем судья.Где ваша совесть?
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АЛЕКСАНДР

26 минут назад
а сколько точек еще крышуется никому неизвесно
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Анна

29 минут назад
Не смешно. Там чисто, открытый огонь. У многих нет дачи и это единственное место поесть шашлык по приемлемой цене.
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житель

34 минуты назад
малый бизнес хотят добить.Посмотрите сколько народу в выходные в гиперах,там можно толпиться?Управление вообще сбесилось,журнал здоровья сотрудников.Что за бред?Больной человек сам не пойдет на работу.Журнал дизинфекции.Ребята ну вы,что ?Вам совсем людей не жалко.Сейчас за 15 тыс.малым магазинам работать пару месяцев,
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Алкан с елецкого

38 минут назад
В бирленде свежее по акции.
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