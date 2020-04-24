Евгения Уваркина учила продавцов Центрального рынка пользоваться масками

Глава Липецка призвала директора рынка предоставить ей дизайн-проект благоустройства территории и попросила убрать торговлю живой рыбой от подземного перехода.

Сегодня глава Липецка проинспектировала работу Центрального рынка.- Со следующей недели ожидается ослабление режима самоизоляции. Это нужно как людям, так и экономике. Поэтому важно ужесточить профилактику путей распространения коронавирусной инфекции, чтобы через неделю снова нам всем не уйти на карантин, - так объяснила мэр свой визит дирекции рынка.Впрочем, инспекторы мэрии на рынке не увидели ни одного продавца без масок - здесь уже привыкли к такой мере профилактики. Однако не все, как выяснилось, правильно носят эти средства индивидуальной защиты.«Носик закрыть надо», - по-матерински обратилась глава города к реализатору живой рыбы, у которой маска закрывала только рот. А директору же рынка Наталье Харьковой глава Липецка посоветовала стимулировать правильное санитарное поведение арендаторов «рублем и пряником».Кстати, торговля живой рыбой у подземного перехода на площади перед рынком, очевидно, доживает последние дни. Евгения Уваркина передала директору рынка настоятельную просьбу губернатора убрать с так называемой красной линии автофургоны и лотки с карпом и белым амуром в другое место, чтобы не портить подход к площади Победы. Также руководство области и города желало бы видеть продолжение начатой в прошлом году реконструкции рынка. Собственникам рынка уже удалось изменить в лучшую сторону его торговые площади, теперь дело - за преображением прилегающей к рынку территории.- Жду от вам дизайн-проект в самое ближайшее время, - обратилась к директору рынка Наталье Харьковой глава города.Также Евгения Уваркина призвала администраторов обращать внимание на покупателей, которые пытаются войти в здание рынка без масок. В присутствии главы города охранник отгонял от дверей таких покупателей, но будут ли пенсионеры-секьюрити такими же бдительными после ухода проверяющих?- Я бы попросила вас бесплатно выдавать медицинские маски явно бедным пожилым людям и для многодетным семьям при наличии у них соответствующего документа, - попросила мэр Наталью Харькову.В свою очередь, директор рынка уверила Евгению Уваркину, что до особого распоряжения на площади перед рынком не будет продуктовых палаток, в которых сложно контролировать поведение покупателей. Внутри рынка социальную дистанцию обеспечивает разметка на полу перед прилавками, а на улице образования толпы не избежать.