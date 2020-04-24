Общество

сегодня, 14:49

Евгения Уваркина учила продавцов Центрального рынка пользоваться масками

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#коронавирус #торговля
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Евгения Уваркина учила продавцов Центрального рынка пользоваться масками

Глава Липецка призвала директора рынка предоставить ей дизайн-проект благоустройства территории и попросила убрать торговлю живой рыбой от подземного перехода.

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Сегодня глава Липецка проинспектировала работу Центрального рынка.

- Со следующей недели ожидается ослабление режима самоизоляции. Это нужно как людям, так и экономике. Поэтому важно ужесточить профилактику путей распространения коронавирусной инфекции, чтобы через неделю снова нам всем не уйти на карантин, - так объяснила мэр свой визит дирекции рынка.

Впрочем, инспекторы мэрии на рынке не увидели ни одного продавца без масок - здесь уже привыкли к такой мере профилактики. Однако не все, как выяснилось, правильно носят эти средства индивидуальной защиты.

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«Носик закрыть надо», - по-матерински обратилась глава города к реализатору живой рыбы, у которой маска закрывала только рот. А директору же рынка Наталье Харьковой глава Липецка посоветовала стимулировать правильное санитарное поведение арендаторов «рублем и пряником». 

Кстати, торговля живой рыбой у подземного перехода на площади перед рынком, очевидно, доживает последние дни. Евгения Уваркина передала директору рынка настоятельную просьбу губернатора убрать с так называемой красной линии автофургоны и лотки с карпом и белым амуром в другое место, чтобы не портить подход к площади Победы. Также руководство области и города желало бы видеть продолжение начатой в прошлом году реконструкции рынка. Собственникам рынка уже удалось изменить в лучшую сторону его торговые площади, теперь дело - за преображением прилегающей к рынку территории.

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- Жду от вам дизайн-проект в самое ближайшее время, - обратилась к директору рынка Наталье Харьковой глава города.

Также Евгения Уваркина призвала администраторов обращать внимание на покупателей, которые пытаются войти в здание рынка без масок. В присутствии главы города охранник отгонял от дверей таких покупателей, но будут ли пенсионеры-секьюрити такими же бдительными после ухода проверяющих?

- Я бы попросила вас бесплатно выдавать медицинские маски явно бедным пожилым людям и для многодетным семьям при наличии у них соответствующего документа, - попросила мэр Наталью Харькову.

В свою очередь, директор рынка уверила Евгению Уваркину, что до особого распоряжения на площади перед рынком не будет продуктовых палаток, в которых сложно контролировать поведение покупателей. Внутри рынка социальную дистанцию обеспечивает разметка на полу перед прилавками, а на улице образования толпы не избежать.
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#коронавирус #торговля
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Комментарии (50)

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Ч

44 секунды назад
" Меня тошнит от таких выражений " но будут ли пенсионеры-секьюрити ..." Неужели нельзя написать по - русски ?
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НТ

7 минут назад
Рыбки завесила бы пару кило и перевесила потом на точных весах,вот удивилась бы!
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Знаток

11 минут назад
Елена, Там Двугрошев-депутат мзду собирает наличманом.
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Ильич

11 минут назад
Откройте,пожалуйста,не продовольственный рынок,9-го микрорайона...
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.

12 минут назад
на рынке цены не самые дешевые. ходил думал взять там 2-3кг свинины. мне зависили 2,5кг выходит, ну дамаю возьму. продавщица говорит с вас 1300р. я тут припух с такой цены. в том же Окей мясо всегда по акции. ну и на этом рынке на все так4. видят что человек вроде одет норм, вот и цену лупят эти хабалки. Снесите этот рынок, и сделайте дворец спорта с бассейном.
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Знаток

13 минут назад
АЛЕКСАНДР, сказал как перднул. Это где это во Франции маски раздают бесплатно? Иди навоз выгребай из свинарника.
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Елена

13 минут назад
Это же площадь Победы, что там твориться? Уличная торговля, открытые прилавки с продуктами, торговля в переходе, торговля около ос.павильона, шалман в центре города.
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Иван

14 минут назад
На видео видно,что мэр не соблюдает санитарно-гигиенические нормы,в частности социальное дистанцирование 2 метра
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Гость

14 минут назад
Александр, нам до Франции как по пластунски до Парижа
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АЛЕКСАНДР

15 минут назад
а кто их кормить будет
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