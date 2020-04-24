Культура
52 минуты назад
В Липецке запускают марафон спектаклей о войне
Как и все на карантине - онлайн.
Липецкий драматический театр объявил «Онлайн марафон спектаклей о Великой Отечественной войне», посвященный 75-летию Победы. Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь театра Антон Тельпов, с 1 по 9 мая включительно театр будет транслировать спектакли: «Не покидай меня», «Вечно живые», «Небесный тихоход», «Мой бедный Марат».
Кроме того, липецкий театр предложил и другим российским театрам принять участие в онлайн марафоне и показать свои лучшие спектакли о войне. Для участия в марафоне другим театрам необходимо заполнить заявку, записать сопроводительный ролик (название театра и поздравление зрителям) и направить на почту teatr48@rambler.ru ссылку на свой спектакль.
Кроме того, липецкий театр предложил и другим российским театрам принять участие в онлайн марафоне и показать свои лучшие спектакли о войне. Для участия в марафоне другим театрам необходимо заполнить заявку, записать сопроводительный ролик (название театра и поздравление зрителям) и направить на почту teatr48@rambler.ru ссылку на свой спектакль.
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