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В перечень ВОЗ вошли девять российских вакцин против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин против коронавирусной инфекции девять разработок, созданных специалистами из России. Среди них шесть препаратов, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, а также два препарата компании «БИОКАД».
Согласно данным главы информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, главного врача московской больницы № 71 Александра Мясникова, доклинические испытания вакцины Министерства здравоохранения против коронавирусной инфекции могут завершиться к концу мая. При этом врач предупредил, что даты могут незначительно измениться.