В перечень ВОЗ вошли девять российских вакцин против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин против коронавирусной инфекции девять разработок, созданных специалистами из России. Среди них шесть препаратов, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, а также два препарата компании «БИОКАД».





Согласно данным главы информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, главного врача московской больницы № 71 Александра Мясникова, доклинические испытания вакцины Министерства здравоохранения против коронавирусной инфекции могут завершиться к концу мая. При этом врач предупредил, что даты могут незначительно измениться.

«Вектор» разрабатывает вакцины на платформе вакцин против вируса Эбола и на основе вирусов кори и гриппа А. В петербургском НИИ создают препарат, который основывается на рекомбинантном белке и наночастицах. Об этом со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщает profile.ru . Всего в перечне ВОЗ содержится 83 препарата. 77 из них находятся в стадии доклинических исследований, а еще шесть – в стадии клинических исследований на пациентах. Все препараты производства России включены в список проходящих доклинические исследования.Согласно данным главы информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, главного врача московской больницы № 71 Александра Мясникова, доклинические испытания вакцины Министерства здравоохранения против коронавирусной инфекции могут завершиться к концу мая. При этом врач предупредил, что даты могут незначительно измениться.