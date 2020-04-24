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Главные ошибки при эпидемии – паника и несоблюдение дистанции

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#паника #коронавирус #дистанция
Главные ошибки при эпидемии – паника и несоблюдение дистанции

Ученые Принстонского университета назвали главные поведенческие ошибки, затрудняющие борьбу с пандемией коронавируса. Результаты исследования опубликованы на сайте EurekAlert.

По мнению авторов, многие люди переключают все свое внимание на COVID-19, пренебрегая сном, физическими упражнениями или общением с людьми.

Самоизоляция в период пандемии способна вызвать обострение хронических заболеваний психики, предупреждают ученые. В связи с этим они рекомендуют поддерживать дома здоровую обстановку и уделять внимание возникающим тревогам, сообщает РИА Новости.

Еще одной ошибкой является неправильная интерпретация статистических данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией. Некоторые сообщения о снижении или увеличении числа зараженных могут вызвать ложное чувство улучшения ситуации или, наоборот, тревогу.

Затрудняют борьбу с коронавирусом укоренившиеся социальные нормы. Так, у некоторых национальностей принято часто прикасаться к собеседнику, обнимать и целовать его. По мнению ученых, решить эту проблему могут лозунги и изображения, напоминающие о важности социального дистанцирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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#паника #коронавирус #дистанция

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