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Названы условия для снятия ограничений по коронавирусу
Врач Комаровский перечислил основные пункты.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал условия, при наличии которых возможно ослабление введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, а также снятие карантина. Ролик, в котором он перечислил эти критерии, опубликован на его YouTube-канале. Во-первых, по словам Комаровского, больницы должны иметь возможность безопасно лечить всех пациентов, нуждающихся в госпитализации, не прибегая к кризисным стандартам лечения. «То есть чтобы перед врачом не было выбора, кого из двух пациентов подключать к единственному аппарату искусственной вентиляции легких», — объяснил доктор.
Вторым и третьим условием он назвал способность государства проверить всех, у кого есть симптомы коронавируса, а также проводить мониторинг подтвержденных случаев и контактов, перечисляет « Лента». Кроме того, на скорость снятия карантинных мер влияет способность государства тестировать людей с симптомами COVID-19 на наличие инфекции, а также отслеживать состояние подтвержденных пациентов и их контактов, добавил врач. Вдобавок, необходимо, чтобы число новых случаев сокращалось, как минимум, в течение двух недель. По мнению Комаровского, это возможно только при наличии качественного массового тестирования.
Ситуацию с распространением коронавируса доктор предложил оценивать по двум параметрам: количеству пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также процент положительных диагнозов среди протестированных на COVID-19, пишет РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Вторым и третьим условием он назвал способность государства проверить всех, у кого есть симптомы коронавируса, а также проводить мониторинг подтвержденных случаев и контактов, перечисляет « Лента». Кроме того, на скорость снятия карантинных мер влияет способность государства тестировать людей с симптомами COVID-19 на наличие инфекции, а также отслеживать состояние подтвержденных пациентов и их контактов, добавил врач. Вдобавок, необходимо, чтобы число новых случаев сокращалось, как минимум, в течение двух недель. По мнению Комаровского, это возможно только при наличии качественного массового тестирования.
Ситуацию с распространением коронавируса доктор предложил оценивать по двум параметрам: количеству пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также процент положительных диагнозов среди протестированных на COVID-19, пишет РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.