В России
сегодня, 10:33
Немецкие банкиры посчитали запасы России при обвале цен на нефть
Эксперты считают, что финансовой подушки хватит всего на пару лет.
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель. Такая оценка содержится в обзоре экономистов Deutsche Bank Петра Сидорова и Кристиана Ветошки за 23 апреля, сообщает РБК.
Авторы подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет порядка $120 млрд, после того как Минфин в начале апреля купил контрольный пакет Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн руб. ($28 млрд). При текущих обменных курсах ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно 9 трлн руб.
- При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30, — пишут аналитики.
22 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме опустилась ниже 10 долларов. По состоянию на вечер вторника, 21 апреля, она торговалась на уровне 9,5 доллара за баррель, напоминает «Лента».
Российские власти объясняют ситуацию со снижением стоимости нефти картельным сговором и рыночными спекуляциями, а также призывают не паниковать, указывая, что смогут справиться с ситуацией. Сейчас в Фонде национального благосостояния около 120 миллиардов долларов, ликвидная часть по нынешнему курсу составляет порядка девяти триллионов рублей, уточняет РИА Новости.
Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что к концу года в ФНБ останется семь триллионов рублей. По его словам, эти средства позволят исполнять все обязательства бюджета в ближайшие пять лет, даже если цены на нефть останутся на уровне 20 долларов.
Цены на нефть резко обвалились в начале марта, после того как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров. В результате с 1 апреля все ограничения на добычу были сняты. Негативное влияние на нефтяные котировки оказывает и значительное сокращение спроса на топливо по всему миру из-за пандемии коронавируса.
В этих условиях участники ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна сократиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона. Тем не менее цены на нефть продолжают обновлять многолетние минимумы.
Авторы подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет порядка $120 млрд, после того как Минфин в начале апреля купил контрольный пакет Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн руб. ($28 млрд). При текущих обменных курсах ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно 9 трлн руб.
- При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30, — пишут аналитики.
22 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме опустилась ниже 10 долларов. По состоянию на вечер вторника, 21 апреля, она торговалась на уровне 9,5 доллара за баррель, напоминает «Лента».
Российские власти объясняют ситуацию со снижением стоимости нефти картельным сговором и рыночными спекуляциями, а также призывают не паниковать, указывая, что смогут справиться с ситуацией. Сейчас в Фонде национального благосостояния около 120 миллиардов долларов, ликвидная часть по нынешнему курсу составляет порядка девяти триллионов рублей, уточняет РИА Новости.
Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что к концу года в ФНБ останется семь триллионов рублей. По его словам, эти средства позволят исполнять все обязательства бюджета в ближайшие пять лет, даже если цены на нефть останутся на уровне 20 долларов.
Цены на нефть резко обвалились в начале марта, после того как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров. В результате с 1 апреля все ограничения на добычу были сняты. Негативное влияние на нефтяные котировки оказывает и значительное сокращение спроса на топливо по всему миру из-за пандемии коронавируса.
В этих условиях участники ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна сократиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона. Тем не менее цены на нефть продолжают обновлять многолетние минимумы.