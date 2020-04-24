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Врачи отмечают необычное течение пневмонии при коронавирусе
Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
- У пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями, — отметил профессор.
В качестве примера он привел пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, у которых, однако, нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни.
- Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии, — пояснил пульмонолог.
Авдеев также упомянул случай с круизным лайнером Diamond Princess, на борту которого был зафиксирован очаг распространения коронавируса, пишут «Известия». По его словам, у 73% больных с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией не было абсолютно никаких симптомов. Среди этих же бессимптомных пациентов на компьютерной томографии легких были изменения, говорящие о наличии пневмонии. Они были выявлены у 54% больных. Это говорит о том, что на сегодняшний момент человечество столкнулись с фактом возможности развития абсолютно бессимптомных форм пневмоний, заключил пульмонолог.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.