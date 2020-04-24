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Срок действия рабочих пропусков ограничат

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#пропуск
Срок действия рабочих пропусков ограничат
Пропуска, оформленные жителями российских регионов для выхода на работу, будут действовать 24 часов — они предназначены для тех, кому нужны эпизодические поездки. Принцип работы пропусков раскрыл замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Для оформления постоянного пропуска заявку должен подавать работодатель, он должен указать СНИЛС сотрудников. Корректность данных будет проверять Пенсионный фонд, пишет «Лента».

В среду, 22 апреля, Минкомсвязь объявила, что получила заявки на внедрение своей платформы для выдачи пропусков от 21 региона, в том числе от Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областей. Чтобы получить разовый пропуск, гражданам нужно указать в мобильном приложении причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. При проверке пропуска нужно будет также предъявлять документ, удостоверяющий личность, напоминает РБК.

С 13 апреля эта система в пилотном режиме была испытана в Московской области. Чуть больше чем за неделю через нее было оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков.

228
#пропуск

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