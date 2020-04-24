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Трамп определил убийцу коронавируса

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#Трамп #коронавирус
Трамп определил убийцу коронавируса

По мнению президента США, солнечный свет способен деактивировать вирус.

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

- При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света.. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту, - сказал он. Трамп при этом не уточнил, откуда у него такие данные.

Ранее ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса, напоминает «Лента». В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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#Трамп #коронавирус

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