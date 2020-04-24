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Трамп определил убийцу коронавируса
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По мнению президента США, солнечный свет способен деактивировать вирус.
Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
- При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света.. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту, - сказал он. Трамп при этом не уточнил, откуда у него такие данные.
Ранее ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса, напоминает «Лента». В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
- При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света.. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту, - сказал он. Трамп при этом не уточнил, откуда у него такие данные.
Ранее ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса, напоминает «Лента». В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
182