В России

11 минут назад

Девять разработок из России включили в перечень перспективных вакцин от COVID-19

49
#вакцина #коронавирус
Девять разработок из России включили в перечень перспективных вакцин от COVID-19

Каждая десятая перспективная разработка вакцины от COVID-19 в мире оказалась российской.

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Среди указанных препаратов шесть созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, еще два — компанией БИОКАД, и одна из вакцин разработана в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.

Новосибирский центр создал препараты на платформе вакцины против вируса Эбола и на основе вирусов кори. Ученые разработали лекарства на базе гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичной и мРНК-вакцины, уточняют «Известия». В свою очередь, компания БИОКАД представила две вакцины, одна из которых живая — основана на аттенуированной базе вируса гриппа. Лекарство разработано совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». Вторая вакцина компании инкапсулированная в липосомы мРНК. Основой для препарата, созданного в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток, стали рекомбинантный белок и наночастицы.

По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 — находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.

Пандемия затронула почти все страны. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались, напоминает РИА Новости. По последним данным, в России количество инфицированных достигло 62 773 человек, 555 умерли. Темпы прироста числа заболевших снижаются: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, в четверг выявлено 4774 новых пациента.

49
#вакцина #коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Утверждена программа льготной ипотеки
#ипотека #льгота #банк
Утверждена программа льготной ипотеки

17 минут назад

В России
#государственный бюджет
1
Оценены потери бюджета России при разных ценах на нефть

вчера, 12:01

В России
#коронавирус
Стали известны меры поддержки из третьего пакета антикризисных законов

вчера, 11:37

В России
В Москве пробуют лечить коронавирус гелием
#эксперимент #коронавирус #лечение
В Москве пробуют лечить коронавирус гелием

вчера, 11:31

В России
Мишустина не устраивает формальный подход губернаторов к медицине
#оснащение #дотации
1
Мишустина не устраивает формальный подход губернаторов к медицине

вчера, 11:25

В России
В S7 назвали сроки возобновления полетов зарубеж
#авиация #перелет #авиасообщение
В S7 назвали сроки возобновления полетов зарубеж

вчера, 11:16

В России