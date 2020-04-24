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11 минут назад
Девять разработок из России включили в перечень перспективных вакцин от COVID-19
Каждая десятая перспективная разработка вакцины от COVID-19 в мире оказалась российской.
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Среди указанных препаратов шесть созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, еще два — компанией БИОКАД, и одна из вакцин разработана в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.
Новосибирский центр создал препараты на платформе вакцины против вируса Эбола и на основе вирусов кори. Ученые разработали лекарства на базе гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичной и мРНК-вакцины, уточняют «Известия». В свою очередь, компания БИОКАД представила две вакцины, одна из которых живая — основана на аттенуированной базе вируса гриппа. Лекарство разработано совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». Вторая вакцина компании инкапсулированная в липосомы мРНК. Основой для препарата, созданного в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток, стали рекомбинантный белок и наночастицы.
По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 — находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.
Пандемия затронула почти все страны. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались, напоминает РИА Новости. По последним данным, в России количество инфицированных достигло 62 773 человек, 555 умерли. Темпы прироста числа заболевших снижаются: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, в четверг выявлено 4774 новых пациента.
Новосибирский центр создал препараты на платформе вакцины против вируса Эбола и на основе вирусов кори. Ученые разработали лекарства на базе гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичной и мРНК-вакцины, уточняют «Известия». В свою очередь, компания БИОКАД представила две вакцины, одна из которых живая — основана на аттенуированной базе вируса гриппа. Лекарство разработано совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». Вторая вакцина компании инкапсулированная в липосомы мРНК. Основой для препарата, созданного в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток, стали рекомбинантный белок и наночастицы.
По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 — находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.
Пандемия затронула почти все страны. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались, напоминает РИА Новости. По последним данным, в России количество инфицированных достигло 62 773 человек, 555 умерли. Темпы прироста числа заболевших снижаются: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, в четверг выявлено 4774 новых пациента.