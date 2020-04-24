16 минут назад
Выяснено влияние коронавируса на продолжительность жизни
Ученые из национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Глазго и Эдинбурга обнаружили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на десять лет.
Специалисты сравнили данные по пациентам с COVID-19 в Италии со шкалой, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, которая используется для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за болезней. Отмечается, что мужчины, которые скончались от коронавируса, потеряли примерно 13 лет своей жизни, а у женщин из-за этой инфекции продолжительность жизни сократилась на 11 лет, пишут «Известия».
Исследователи отмечают, что среди скончавшихся в результате пандемии не только люди с сопутствующими заболеваниями, но также и молодые и здоровые граждане.
На данный момент в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего около 187 тысяч человек скончались в результате пандемии, напоминает «Лента».