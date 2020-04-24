В России
19 минут назад
Утверждена программа льготной ипотеки
Жилищный кредит можно будет взять под 6,5% годовых.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Все, что превышает этот показатель, будет субсидироваться государством. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства, напоминают «Ведомости».
- Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей - в других регионах страны, - говорится в пояснительной записке к постановлению.
Минимальный взнос по такой ипотеке составит 20%, уточняет ТАСС. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 000 жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.
Как следует из правил программы, льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также правилами допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах. В тексте указывается, что общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 740 млрд рублей.
- Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей - в других регионах страны, - говорится в пояснительной записке к постановлению.
Минимальный взнос по такой ипотеке составит 20%, уточняет ТАСС. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 000 жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.
Как следует из правил программы, льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также правилами допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах. В тексте указывается, что общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 740 млрд рублей.